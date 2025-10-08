顏正國「27歲前不識字」靠父母念劇本！見40年前母模樣淚崩：不懂事

▲顏正國9歲時演出電影《油麻菜籽》，他在2023年與片中飾演母親的陳秋燕相隔40年再度「母子同框」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

自童星出道的台灣資深藝人顏正國，曾以電影《好小子》系列電影走紅，沒想到昨（7）日因肺腺癌第4期病逝，享年50歲。由於顏正國從6歲就開始演戲，幾乎沒時間上學，9歲拍電影《油麻菜籽》時，因為根本不識字、看不懂劇本，只能讓爸媽念劇本給他聽。

據了解，顏正國一生演出超過40多部電影，而他在9歲時參演電影《油麻菜籽》，是他生涯中別具意義的作品之一。《油麻菜籽》中飾演顏正國母親的陳秋燕，曾在2023年上映經典修復版時透露，當時顏正國很小就開始拍戲，幾乎沒辦法上學，那時候他根本不識字、也看不懂劇本，只能靠爸媽念劇本給他聽，顏正國再死背內容。顏正國則笑道：「我到27歲都還是文盲，我拍侯導的戲也都沒有看劇本。」

當年顏正國的親媽也有客串演出《油麻菜籽》，而之前電影修復完，顏正國在看試片時，一見到40年前母親年輕的樣子，忍不住在影廳內淚崩，「銀幕上她才28歲，就為我和哥哥、弟弟們操心，沒想到我長大後不懂事，更讓她日夜為我擔憂，想到她現在68歲消瘦的身影，讓我更感到不捨。」

顏正國也直言，「這部電影戲裡戲外，我們母子有太多聊不完的共同話題了，記得拍攝有時是她陪我拍戲、有時是我等她拍戲，最重要的是，這回讓媽媽看到數位修復後年輕時的樣子，一定會特別開心。」

陳秋燕則說，每次一到發便當的時間，顏正國就會第一個跑去幫媽媽拿，沒戲時也會黏著母親，而這樣溫馨的畫面，也讓她不禁想起家裡的大兒子。

