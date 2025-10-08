柯家洋結婚派對「演藝圈大咖全到了」　柯震東喝掛癱軟被抬出

▲柯震東的哥哥柯家洋上周五與交往四年的女友登記結婚，當天晚上也舉辦結婚派對。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

34歲的王大陸涉逃兵役等案，今年3月入伍服一年替代役，除閃兵外、他曾指使3人聯手毆打司機，8月份又爆出他涉嫌找富二代好友游翔閔協助查個資而遭到起訴，爭議事件不斷；不過時報周刊CTWANT日前直擊他現身好兄弟柯震東的哥哥柯家洋的結婚派對上，帶著女友闕沐軒同行，彷彿是自己親哥哥結婚非常開心投入，大概是當兵有操到，到結束都體力過人精力充沛，反而是柯震東早已不勝酒力，整個癱軟被友人們扶出餐廳。

▲柯爸爸、柯媽媽搭車抵達派對現場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲柯震東的超級好友王大陸也帶著女友一起參加柯家洋的結婚趴。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10月3日下午5點多，柯家洋和剛登記結婚的新婚妻子Kaya抵達台北市松山區稍晚將包場舉辦結婚派對的餐廳，柯家洋胸口還別著胸花，Kaya則穿著一身白色禮服，新人臉上滿是喜氣迎接親友蒞臨，而柯家父母則稍晚一點也抵達現場。當晚，演藝圈好友張小燕、卜學亮、曾寶儀，以及圈內好友蔡凡熙、林哲熹夫妻、張軒睿、蘇見信、謝睿宸、大飛及詹子萱等人都受邀前往。

▲林哲熹夫婦（左圖起）、蔡凡熙、張軒睿、詹子萱、蘇見信都現身派對現場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲柯爸爸的好友卜學亮（左圖起）、張小燕、曾寶儀也受邀出席派對。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

而與柯家十分交好的王大陸當然不可能缺席，大方帶著女友闕沐軒出席派對獻上祝福。派對現場超過百位賓客，店內店外熱鬧非凡，父親柯耀宗和弟弟柯震東也忙著接待賓客，不時也看到王大陸如同柯家人一般到處忙著招呼，雖然女友也在場，但他跟正妹打屁靠頭拍照可一點也沒少。晚間7點39分，張小燕和曾寶儀先離開派對，柯耀宗和柯震東父子倆親自送客。緊接著，父子倆與一旁的柯震東經紀人Jessica等女士們寒暄。

▲就算女友人在現場，王大陸和其他正妹聊天搞笑靠頭拍照一樣也沒少。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲雖然還在跟女性友人們聊天合影，但此時柯震東似乎已經有明顯醉意。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

但不知是否因為賓客有不少長輩，才晚間9點半左右，派對活動就已經到了尾聲，自家開夜店的柯震東竟然早早「陣亡」，在友人們的攙扶下走出餐廳，看他將頭靠在友人肩上，雙手自然下垂，顯然不勝酒力、呈現疲軟的狀態。而從小玩到大的好友王大陸見狀，居然還相當調皮地在一旁嬉鬧，接著又出手抱著柯震東的腹部，兩個男生一前一後幫柯震東移動腳步到空曠處，眾人合影留念之後，由兩對友人陪同回家。王大陸則拖著女友離開。

▲不勝酒力的柯震東「掛」在朋友身上被抬出餐廳，一旁的王大陸一下子抽菸一下子抱住柯震東的腹部，感覺似乎很習慣這畫面。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲拍完團體照眾人還未解散前，王大陸拉著女友的手先行離去。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲身為夜店王子的柯震東最後在朋友攙扶陪伴下搭車返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

