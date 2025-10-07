ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

記者蕭采薇／台北報導

「好小子」顏正國今（7日）驚傳因肺腺癌辭世，享年50歲，他1992年主演電影《少年吔！安啦》成為經典。而他在電影中飾演的角色「阿國」，是在中秋時節離世。沒想到現實中，顏正國也在中秋節過後的一天過世，戲如人生卻也是無限唏噓。

▲▼《少年吔，安啦！》紀念主角「阿兜仔」譚至剛冥誕，舉辦特別放映場。（圖／牽猴子提供）

▲顏正國在經典電影《少年吔，安啦！》中，飾演的「阿國」也是中秋時節離世。（圖／資料照／牽猴子提供）

顏正國在《少年吔！安啦》飾演逞兇鬥狠的17歲北港少年「阿國」，與好兄弟小剛（阿兜仔，譚至剛飾演）一起在大姊的卡拉OK店幫忙，也為了小剛開槍打傷黑道分子阿財，最後遭到幫派的手下報復槍殺身亡。

電影最後，以「阿兜仔」口述的方式，敘述「阿國死了，在中秋節那天，我陪大姐，送阿國回北港。」如今，罹患肺腺癌的顏正國，則是在中秋過後的一天離世，享年50歲，而距離他51歲生日只剩三天。

▲▼《少年吔，安啦！》導演徐小明與顏正國思念永遠的「阿兜仔」譚至剛。（圖／牽猴子提供）

▲顏正國曾出席《少年吔，安啦！》特映場，思念永遠的「阿兜仔」譚至剛。（圖／資料照／牽猴子提供）

此外，當年另一位男主角「阿兜仔」譚至剛，早在電影上映隔年、1993年就因車禍驟逝，人生永遠停在18歲，如今顏正國也病逝，令不少影迷相當感慨。

 

