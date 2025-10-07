許維恩憶「顏正國生前合作點滴」　痛心發聲：願在天堂依然瀟灑

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國以演出《好小子》系列電影走紅，後來又憑著《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演，不料今（7）日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚。為此，曾與他合作拍攝《角頭2》的女星許維恩，稍早也透過IG發文回憶彼此的合作點滴，同時也表示：「願您一路好走～在天堂依然瀟灑自在。」

▲許維恩PO文悼念顏正國。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩在文中，首先便寫下：「因為拍《角頭2》，有幸遇見顏正國導演」她形容，兩人的相遇是段難忘的緣分，更是一場熱血與真誠的拍攝旅程。對於顏正國的驟然離世，她也感到極度的不捨及悲痛，並沉痛地寫下：「聽到您離開的消息～心裡真的很難過～。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許維恩祝福顏正國一路好走。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩也在文中回憶，當年拍攝《角頭2》時，與顏正國導演合作的點點滴滴，「謝謝導演一路上的指導與鼓勵～讓每一位演員都能更深刻地詮釋角色～也讓我們在鏡頭前學會如何誠實地面對自己～。」最後，許維恩在文末祝福顏正國一路好走，同時也感性表示：「人生雖短暫～但您活得真誠又精彩～謝謝您留下的光與力量～我們都會永遠記得。」