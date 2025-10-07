顏正國「生前暴瘦」照片曝光！粉絲不捨道別：國哥人很好

▲顏正國生前暴瘦的照片曝光。（圖／Threads網友a19830723授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者柯振中／綜合報導

50歲男星顏正國7日傳出病逝消息，令大批粉絲感到震驚不捨，死因也因此不斷受到外界討論。事實上，有粉絲上個月在活動中見到顏正國時與對方留下合影，當時就有許多人發現顏正國瘦了許多，不曉得是不是生病了。

這名粉絲今年9月間在Threads上傳與顏正國的合照，2人一起開心面對鏡頭，且因為顏正國本人相當親切，因此令她感到又驚又喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面當中顏正國站在粉絲身邊，手上比出大拇指的動作，並且微笑面對鏡頭，2個人看起來都相當開心。不過，由於顏正國入鏡的畫面中，體態與先前相比消瘦了許多，不少網友為此擔心留言，「好像生病了是嗎」、「是不是生病了，太瘦了，整張臉都凹進去。但國哥真的超帥氣」、「他拍角頭還沒那麼瘦耶！」

如今顏正國病逝的消息傳出，許多人感到相當不捨，也在貼文下留言致哀，「一路好走，好小子顏正國」、「太突然了吧，一路好走」、「小時候很喜歡看他們的電影，好突然」、「他寫的書法很好看」、「永遠記得他的書法個展，一路好走。」這名張貼合影的粉絲同樣也十分難過，「好可惜，國哥人很好的。」

▼顏正國生前暴瘦的照片曝光。（圖／Threads網友a19830723授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



推薦閱讀

►►►獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！ 好友哭著打給他：怎麼可以都不說



►►►「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲 7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對



►►►顏正國生前最後貼文曝光！ 粉絲湧入哀悼：小時候的偶像一路好走



►►►顏正國入獄16年一度被判死刑！ 自嘲「關最久藝人」拍片助更生人