顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼：小時候的偶像一路好走

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星「好小子」顏正國驚傳辭世！鋼鐵爸（阮橋本）今（7）日在社群發布訃告，沉痛宣布：「我們大家的好小子（阿國）顏正國先生，已於中華民國114年（西元2025年）10月7日下午16時57分，撒手告別人間。」噩耗曝光後除了震驚各界，其生前最後貼文也湧入大批粉絲留言哀悼。

▲顏正國。（圖／中天提供）

▲顏正國。（圖／中天提供）

顏正國離世的消息曝光後，他生前在臉書所留下的最後一篇貼文，也隨之曝光，引來大批粉絲留言悼念。據悉，這篇貼文是今年9月17日所發布，是在他在逝世前不久，前往大陸天津時，所留下的紀錄。當時的他心情似乎不錯，不但在文中留下「天津之旅，平安喜樂」的註解，更在文末向所有粉絲獻上祝福：「祝福大家身體健康，平安吉祥。 」沒想到，這句叮嚀，竟成了在社群中留下的最後遺言，讓所有粉絲都感到相當不捨。

▲▼顏正國。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

▲顏正國生前身形明顯瘦一圈。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

顏正國因演出張美君、朱延平執導的《好小子》系列電影走紅，成為家喻戶曉的童星。然而，他曾一度走上歪路入獄，直到2012年出獄後，再重拾演員身分，更於2018年執導《角頭2：王者再起》創下亮眼成績。如今傳出離世的消息，大批粉絲紛紛湧入他生前最後的貼文底下哀悼，「一路好走！RIP」、「阿國，一路好走」、「小時候的偶像。一路好走。」

【顏正國訃告】

訃告
沉痛泣哀告
此時此刻
懷著極度沉痛
與無限不捨的心情
泣告
我們大家的好小子（阿國）
顏正國 先生
已於 中華民國 114 年
（西元 2025 年）
10 月 7 日
下午16:57分
撒手告別人間
阿國的驟然離去
令全體家屬及親友
深感
難以承受的重擊與悲痛
然而
我們選擇將這份不捨
化為對他無盡的追憶
阿國的愛與精神
將永遠長存於我們心中
雖然萬般不捨
但我們深知他已揮別生生
至另一個美好的世界
生命是個圓
我們終將再見
在此
鋼鐵爸代表家屬
懇請所有
思念阿國的親友們
與我們一同
靜默地獻上最真誠的祝福
讓愛伴隨阿國遠行安息
此刻懇請親友體諒
給予家屬
必要的悼念與處理空間
謹此泣哀告
顏府
全體家屬 敬上
中華民國
114 年 10 月 7 日
顏正國
1974-2025

