顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」拍片助更生人

記者蔡宜芳／綜合報導

「好小子」50歲男星顏正國在7日驚傳辭世，噩耗令各界震驚。他過去曾一度因走歪路被判刑，但改邪歸正後，不僅因執導《角頭2：王者再起》成為億萬票房導演，他還藉著自己的電影來幫助其他更生人。

▲顏正國於7日逝世。（圖／記者黃克翔攝）

顏正國從童星出道，後來因毒癮與犯罪誤入歧途，一度被判死刑、入獄16年。他2022年接受《ETtoday娛樂星光雲》專訪時，曾自嘲：「全台灣關最久的藝人是我。」也誠實地說：「人都會犯錯，犯了就要認，認了就要好好做。」

顏正國在2022年再執導演筒，並親自主演電影《少年吔》，當時，他透露在電影中的許多臨演，都是真的更生人，「我們在拍的時候聊監獄的事，根本不是在演戲。」

▲顏正國（右）與《少年吔，安啦！》導演徐小明。（圖／牽猴子提供）

對於為何會邀請更生人參與拍攝，顏正國坦言是希望為大家爭取機會，「他們找工作真的很難，開計程車、送外送都要良民證，那更生人哪來的良民證？」他語重心長地說，如果社會不伸手幫忙，他們只能重操舊業。拍片時，南部「兄弟」熱情相挺，「原本要80個臨演，結果來了上百個，還有人開法拉利、牛（Lamborghini）來！」他笑說：「雖然現場很熱鬧，但我花在檳榔上的錢也不少！」

