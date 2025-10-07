獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

記者蕭采薇／台北報導

「好小子」顏正國從當紅童星，中間曾誤入歧途，後來又因電影《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演，傳奇人生卻在50年戛然而止。曾與他合作電影《少年吔》的男星張峰議，難過地向《ETtoday星光雲》表示：「其實國哥去年就生病了，但他一直很雲淡風輕，都跟我們說『沒什麼事』。他就是這樣的人，報喜不報憂。」

▲顏正國執導電影《少年吔》，之後就再無導演的長片作品。（圖／記者黃克翔攝）

張峰議在《少年吔》中，飾演顏正國的小弟，本身也是創作歌手的他，更令顏正國獨排眾議，選用他的歌曲作為電影主題曲。張峰議曾在受訪時坦言，自己也是更生人，因此特別感謝顏正國的知遇之恩，「國哥知道我的情況，怕我生活不好，跟他出門從不讓我出錢。」

張峰議坦言，去年就得知顏正國生病的消息，而一開始他還不願意讓好友們知道，還警告知情的友人說：「千萬不要跟人家說！」張峰議知道消息後，又氣又難過的打給顏正國說：「怎麼可以不講！」兩人在電話中聊到哽咽。

張峰議回憶起此事依然很難過，他說：「國哥就是這樣的人，報喜不報憂。」而因為顏正國住在台中，這段時間兩人沒什麼機會見面，但對方仍時常關心他的近況、給他鼓勵。張峰議說：「國哥前段時間還去大陸籌備電影，他也和我提過，一直都在寫劇本、全力創作中。」

▲顏正國執導電影《少年吔》，提攜了歌手兼演員的張峰議（中）。（圖／記者黃克翔攝）

張峰議語帶哽咽的說：「國哥還是想要拍東西，他還有好多事情想做。本來我說，年底專輯做好要給他聽，沒想到這麼快⋯⋯。」他也再次感謝顏正國：「當時我們幾個小弟其實沒必要去記者會，是國哥堅持要我們去。他一路提攜我、幫助我，對我來說，他就是我的恩人。」