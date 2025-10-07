大S 49歲冥誕！　范瑋琪突收「徐媽1禮物」淚喊：就像抱著媽媽

▲范瑋琪曬出徐媽送給她的抱枕。（圖／翻攝自范瑋琪IG）



記者翁子涵／台北報導

女星大S徐熙媛不幸在今年2月病逝，享年49歲，離世至今超過半年，仍令親友與粉絲難以釋懷，昨（6日）是她的冥誕，恰逢中秋節，摯友范瑋琪在社群發文，分享自己收到大S母親親手織的抱枕，難掩激動情緒寫道：「就像抱著媽媽一樣。」

▲▼范瑋琪把徐媽媽當成自己媽媽。（圖／翻攝自范瑋琪IG）



范瑋琪今在IG曬出自己緊抱抱枕的照片，並寫道抱枕是徐媽媽親手織給她的，「昨晚是中秋夜，也是珊珊的生日，徐媽送給我她親自手織的抱枕，她說想媽媽的時候，可以抱著它。就像抱著媽媽一樣。」她感性表示媽媽已離世快2年，「徐媽知道我想媽媽。這麼貼心的給我如此溫暖的禮物，我好幸福。」

她也跟徐媽媽說自己跟大Sㄧ樣大，「我以後就把徐媽當成自己的媽媽了！我們擁抱安慰彼此。我想，這就是愛的力量吧！ 愛您徐媽！媽媽和珊珊都會永遠活在我心裡。」大S生前與范瑋琪情同姊妹，兩人多年情誼深厚，連大S母親也視范瑋琪如家人，如今徐媽媽以親手編織的方式傳遞溫暖，不僅象徵著對女兒的思念，也讓人再次感受到愛的延續。

