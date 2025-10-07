于朦朧爆遭虐殺案情成謎！　女星赴陸當練習生揭「潛規則」內幕

▲B CRUSH 不小心製造出道暨單曲發佈記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

由蝶香、洪暐、宰宰、彥四位成員組成的團體「B CRUSH不小心製造」，分別來自男團選秀《原子少年2》、女團選秀《菱格世代DD52》，以及歌唱節目《大學聲YOUNG VOICE》，今（7）日正式舉辦出道暨單曲發佈記者會，並推出單曲〈CRUSH ON〉，團內唯一的女生蝶香，坦言三位男團員對她呵護備至，平常最常聽到「有沒有吃飯？」拍攝MV時三人更同時送上電扇，讓她受寵若驚直呼：「我是白雪公主嗎？」

▲▼ 洪暐、宰宰、彥對蝶香呵護備至。（圖／記者周宸亘攝）



過去曾是女團出身的蝶香，15、16歲時更曾赴大陸當練習生，近來大陸男星于朦朧疑似因「潛規則」遇害身亡，她表示自己當時沒有遇到過潛規則，「每天都專注在學習，半年只有休息七天以上，一睜眼就在練舞唱歌，睡覺時間很短。」媽媽也幾乎陪在身邊，把她保護的很好。

而蝶香目前也正在跟同樣是男團成員的陳治廷交往，她低調笑說媽媽已經見過，「媽媽對我很開放，希望我多嘗試。」也提到自己一直以來都過得很開心，不料今年初高齡100歲的爺爺卻過世，她當場落淚表示：「我在北流表演時，還好爺爺有在台下看，是個很好的回憶。」後來她養的白蛇也因為心肌梗塞過世，心情一度相當低落，卻也將悲傷轉化為創作養分。

談到團體相處，洪暐與宰宰自爆常投入創作討論，洪暐笑說：「有時候溝通太認真，蝶香還以為我們真的吵架了，這都是健康的交流。」宰宰則表示自己很感謝洪暐的教導，「創作上洪暐是我偶像，無論大小事都會全程陪伴。」彥也稱讚洪暐：「他常常為了一個細節，會陪成員練習數小時，不只是嚴格要求，也很暖心。」

