王彩樺窮到一件T恤穿到破！57歲秉持「錢花在刀口」私下暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

中視明（8）日起八點檔推出《完全省錢戀愛手冊》，演員有檢場、王彩樺、郭書瑤、林子閎、陳語安等，日前檢場與王彩樺受中視之邀拍攝網路宣傳影片，兩人在劇中飾演夫妻檔，即使該戲已經拍完兩年，檢場仍印象深刻地說「我們有同床」，更誇王彩樺跟名字一樣「非常有『才華』，演戲時常常神來一筆」。

▲《完全省錢戀愛手冊》(左起)王彩樺、郭書瑤、檢場一家都是省錢達人。（圖／中視提供）

▲《完全省錢戀愛手冊》王彩樺、檢場飾演夫妻。（圖／中視提供）

《完全省錢戀愛手冊》劇情跟日常生活省錢撇步有點關聯，檢場提到真實生活中，曾經歷生活比較艱困的時期，所以確實比較省，連買衣服都不會買太貴，反倒是拍攝影片時腳下所穿的鞋子，是女兒香奈兒（王敏淳）買給他的，一雙就要上萬塊「我們買東西會看價錢，不像女兒好看就買，我都會對女兒說不要再買了，我的衣服鞋子都已經夠穿了。」

戲外，王彩樺的花錢原則抱持「當花則花、當省則省」，笑說「我以前曾經一件T恤穿到破還在穿，現在已經57歲，比較有能力，把家照顧好之餘，也要犒賞自己，但錢都是花在刀口上。」檢場也說拍戲時王彩樺對劇組很大方，天熱就請大家喝飲料，天冷則是一大鍋薑母鴨送到片場，戲裡戲外都很喜歡照顧人。

▲《完全省錢戀愛手冊》(左起)王彩樺、郭書瑤、檢場一家都是省錢達人。（圖／中視提供）

▲《完全省錢戀愛手冊》王彩樺、檢場飾演夫妻。（圖／中視提供）

在戲裡檢場和王彩樺飾演郭書瑤的父母，檢場提到在片場時曾跟女兒說過「如果沒有男友，在現場看到喜歡的，就不要放過，我是持正面的看法鼓勵她」，現實生活檢場對女兒的管教也是持開放態度，但有一個原則，就是18歲前限制女兒只能跟學校生活圈的朋友往來，還不能跟社會人士交往，避免接觸複雜的生活圈，但18歲後就讓女兒自己做決定。

相較之下，王彩樺的育女態度比較嚴格，坦言「原本要求女兒20歲後才能交男朋友，但老公覺得這都什麼時代了，認為只要教女兒如何保護自己，注意安全，什麼東西不能碰，什麼人可以交等原則，我就被說服了，一切順其自然。」

▲《完全省錢戀愛手冊》(左起)王彩樺、郭書瑤、檢場一家都是省錢達人。（圖／中視提供）

▲《完全省錢戀愛手冊》王彩樺、檢場飾演夫妻。（圖／中視提供）

但王彩樺跟兩個女兒說過，如有交男朋友一定要帶回家給爸媽看過，講到這點一旁的檢場也很認同，分享過程可見兩人對女兒都極為呵護。由檢場、王彩樺、郭書瑤、林子閎、陳語安等主演的愛情輕喜劇《完全省錢戀愛手冊》明日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【溫馨畫面】國軍天菜暖心「帽送女童」！　網友見暖舉感動直呼：太有愛

