鄭世協曾抗血癌5年！回歸舞台1年突離世　友人痛心：上個月還好好的

韓國喜劇演員鄭世協（정세협）於10月6日晚間辭世，享年41歲。消息傳出後，韓國喜劇圈與粉絲紛紛表達震驚與哀悼。

▲鄭世協離世。（圖／翻攝自韓網、Instagram／gag concert）



根據韓國演藝界人士透露，鄭世協於6日晚間安詳離世，靈堂設於京畿道華城的咸白山葬禮會館2號室，出殯儀式將於9日上午7時40分舉行，長眠於咸白山追悼公園。大韓民國放送喜劇演員協會相關人士7日向韓聯社證實此消息，並表示：「雖然目前尚未最終確認，但據了解，死因與白血病無關，疑似為心臟麻痺所致。」

鄭世協於2008年以SBS第10期特別錄取搞笑藝人身分出道，曾在節目《尋笑人》〈可愛鬼〉單元中，以獨特的表演風格帶給觀眾無數歡笑；之後在《Gag Tonight》的〈好巧〉單元中，以扮演小狗造型的角色「鬆獅鬆獅（차우차우）」而聲名大噪，成為觀眾熟悉的面孔。

鄭世協在2024年重返《搞笑演唱會》舞台，以豐富的經驗與幽默感，展現多年未減的喜劇實力。節目組特別開設「世紀對決」單元，邀集不同電視台出身的搞笑藝人同台競演，更以時隔13年再度復活的「鬆獅鬆獅」角色參演，掀起粉絲熱烈反響。

值得一提的是，鄭世協曾在2022年受訪時坦言，自己曾與白血病（血癌）抗爭長達5年，經歷骨髓移植後奇蹟康復。康復後的他，依然懷抱對舞台的熱愛與對笑聲的執著。據同業人士透露，他直到上週仍參與《搞笑演唱會》錄製，上個月也出席已故喜劇前輩全裕成的告別式，積極活動、狀況良好，因此他的突然離世讓人更加錯愕。

《搞笑演唱會》製作單位7日也在官方Instagram發文悼念：「對鄭世協先生的離世深表哀悼，願他一路好走，安息於笑聲之中。」