歌手關淑怡驚傳病危！　進加護病房搶救…23歲兒病房外痛哭

記者陳芊秀／綜合報導

59歲香港歌手關淑怡7日驚傳突然住院，更一度病危進加護病房搶救！她憑著獨特唱腔，在1989年以一曲〈難得有情人〉爆紅樂壇，事業走向高峰之際，2001年突然懷孕消失樂壇，到加拿大生下兒子關浚賢，近年曾傳出行為異常的報導。

▲關淑怡驚傳病危進加護病房搶救。（圖／翻攝自IG／shirleyzukie）

據港媒《香港01》報導，關淑怡被爆緊急進加護病房搶救，23歲兒子關浚賢和她的父親一起現身醫院，神情哀傷，兒子疑似被拍到在病房外長凳上抱膝痛哭。外傳據悉，親友們得知消息後輪流來探望，甚至在探病時間結束後，兒子仍不願離開病房外，後來在外公勸說下，才前往附近餐廳用餐以及回飯店休息數小時。

此外，前來探望的親友沒有帶湯水或飯菜，因此被媒體推測關淑怡可能接受插管治療，病情似乎不容小覷。

關淑怡在事業高峰之際，2001年懷孕消失樂壇，前往加拿大生下兒子關浚賢，直到2005年承認未婚生子，2014年在社群平台公開指出孩子生父是不丹仁波切。

此外，關淑怡近年被指行為怪異。她2012年曾寫下告別信，疑似起輕生念頭，2016年在愉景灣海灘墜海，當時傳出是因為情變借酒澆愁跳海，隨後本人否認有輕生舉動，是因為海灘散步不慎落海，並非情緒不佳。她2017年在飯店與員工起爭執，並涉及刑事恐嚇，最後出庭坦承普通襲擊罪，被罰款2000港幣（約台幣7806元）且因此有案底，另一項刑事恐嚇罪則獲得撤銷控訴。她2020年曾在IG發文表示要退出娛樂圈。

▲關淑怡2020年曾發文宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自IG／shirleyzukie）

