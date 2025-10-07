星卉憂鬱症復發暴瘦「辭演三立八點檔」　遭醫下令停工…本人發聲

記者黃庠棻／台北報導

藝人星卉在三立八點檔《百味人生》中的真摯演出，深受觀眾喜愛與肯定。她所飾演的角色充滿生命力與情感張力，陪伴觀眾度過許多動人的戲劇時刻。

▲星卉辭演八點檔。（圖／三立提供）

不過，近日星卉健康亮紅燈，自律神經和免疫系統失調下引發憂鬱症復發，失調導致暴瘦，經醫師診斷建議，她向劇組表達必須暫時停下工作，好好調養身心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三立電視始終將演員的健康放在第一順位，將尊重與支持星卉的決定。希望她能專注於治療與休養，待她恢復狀態後，再以更好的姿態重返螢光幕前。製作單位也祈願她早日康復，盡快回歸團隊。

▲星卉憂鬱症復發。（圖／記者湯興漢攝）

星卉本人也透過三立台劇社群向大家報平安，留言表示「謝謝大家的關心，近日已開始聽從醫囑治療，但因為藥物關係，吃了會頭暈、頭痛、想睡覺。不過我會努力調養，期待早日康復，再回歸大家身邊！」對於外界的關心，她特別表達了感謝之情，並承諾會好好照顧自己，不讓支持她的粉絲擔心。

最後，星卉誠摯邀請觀眾與粉絲們，一同為星卉送上滿滿的祝福與鼓勵，期待她以燦爛笑容與更精彩的演出，再度站上舞台，繼續感動人心，而她的角色之後將由陳妍安直接接演。





▲陳妍安接演星卉角色。（圖／三立提供）