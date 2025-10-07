2PM表演「韌帶撕裂是基本」！　李俊昊脊椎骨裂照跳…最後輪椅下台

記者張筱涵／綜合報導

2PM出身的李俊昊，近日在節目中坦率談到團體活動時期所遭遇的嚴重受傷經歷，令粉絲震驚不已。

▲李俊昊談到過往受傷經歷。（圖／翻攝自YouTube／요정재형）



李俊昊於10月5日公開的YouTube節目《妖精在炯》中，以「怎麼就變成這麼性感的男人了呢..?」為題的影片中，談到過去作為2PM成員的辛苦點滴。主持人鄭在炯提到：「2PM不只歌好聽，舞蹈也是無可比擬、擁有自己風格的團體。」李俊昊表示：「我們是以表演為主的團體，給人一種有特技表演感的男團印象。舞蹈裡也有很多疊人塔的動作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李俊昊接著提及過去遭遇的多次嚴重受傷，坦言：「肩膀也斷過，韌帶完全撕裂，打了八個洞縫起來。韌帶撕裂是基本的事。」更讓人震驚的是脊椎傷勢：「第4節脊椎真的斷了。」此話令鄭宰亨相當吃驚。

▲2PM常有特技動作表演。（圖／翻攝自YouTube／요정재형）



李俊昊回憶：「第3、第5節脊椎有椎間盤問題，第4節脊椎則是真的斷掉，那時彩排時頭痛到不行，直接倒下起不來。醫院說脊椎骨折，需要繫上護腰。」他接著說：「但我還是得上台，因為那是約定。音樂響起時身體就會自己動，腎上腺素分泌後疼痛會減輕，演出結束後我是坐著輪椅離開舞台的。」

由於這些傷勢，李俊昊於2019年以社會服務要員身份履行兵役。當時所屬公司JYP娛樂表示：「他在2PM活動時期練習特技動作時發生嚴重意外，導致右肩重傷開刀，並被診斷出脊椎骨折，雖然持續復健與運動，但恢復狀況不佳，進行對肩膀負擔較大的活動時，必須服用止痛藥，因此他在兵務廳體檢中被判定為四級，將以社會服務要員身份誠實履行兵役義務。」

▲李俊昊脊椎3、5號椎間骨突出，4號處則骨裂。（圖／翻攝自YouTube／요정재형）