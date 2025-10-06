專訪／《他年她日》導演研究愛因斯相對論！　親解安晴「片中最終決定」原因

記者蕭采薇／專訪

由許光漢、袁澧林主演的奇幻電影《他年她日》，敘述一段超越時空的奇幻愛情故事。導演龔兆平光劇本就磨了四年，其中「重力造成時間差」的概念不僅僅是科幻設定，而是有實際理論支撐。龔兆平笑說：「科學問題我們討論過好多次，我還去研究了愛因斯坦的《相對論》。」而對於袁澧林飾演的「安晴」所做的決定，導演也想為角色說話。

▲《他年她日》導演龔兆平與袁澧林講戲。（圖／甲上提供）

《他年她日》開案之初，龔兆平就想到了許光漢，「我直覺的薯仔就是他，就算是我一個男生的角度去看，光漢都是很帥。而且薯仔是非常善良的人，我又剛好看過《陽光普照》和《鬼家人》兩部電影，光漢的表演不管文靜或外放都非常好看，他和薯仔一樣，是充滿能量的人。」

許光漢也被劇本打動，尤其是一場喪禮戲所呈現的長年區風景，讓他被深深觸動，最終在入伍前硬是擠出了30天，拍攝完《他年她日》，期間還得為上一部電影《青春18x2 通往有你的旅程》做宣傳，儘管工作滿檔，卻依然盡心盡力的拍攝，讓龔兆平非常感動。

▲《他年她日》許光漢與導演龔兆平討論劇本。（圖／甲上提供）

《他年她日》是有個奇幻世界觀的愛情故事，然而靈感卻是來自導演龔兆平的遠距離戀愛經驗。儘管許光漢稱男主角薯仔是「純愛戰士」，但導演龔兆平笑說：「我一點都不純愛，我是很直接的把自己的經歷想進去。像是電碼機傳情，其實就是我過去和女朋友傳訊息的心情，那種只用文字交流，很不安的感覺。」

▲《他年她日》導演龔兆平。（圖／甲上提供）

就像不少觀眾看完後，疑惑兩人的時間差，其實只有袁澧林飾演的「安晴」，願意花一個月去陪伴「薯仔」，雖然會因此錯過醫生考試，似乎就能讓他一輩子都沒有遺憾。不過龔兆平說：「其實就算投入那一個月，安晴會失去的東西，都是感情裡的成本。」

▲《他年她日》靈感一部分來自導演龔兆平「遠距離戀愛」的經驗。（圖／甲上提供）

他舉例：「我談了那四年的遠距力戀愛，還是光是『我過去還是你過來』，這四年裡我們飛來飛去，卻始終都沒有辦法做這個決定。」龔兆平解釋，要做這麼大的決定，對任何人來說都需要勇氣，「安晴不是沒有嘗試過，但可能時間上已經太遲。」而愛情也總不會都能避免遺憾。《他年她日》全台上映中。