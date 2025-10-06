ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金烔完不滿死語Young 40　問「怎沒嘲笑40歲女人的詞」遭炎上刪文

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓45歲男星金烔完是長壽男團「神話」的一員，近來活躍於音樂劇、話劇等領域。他於5日突然提及死語「Young Forty」一詞，結果發言卻遭到大票女網友炎上，他也因而火速刪文。

▲▼金烔完不滿死語Young 40　問「怎沒嘲笑40歲女人的詞」遭炎上刪文。（圖／翻攝自Threads／kdw_fever）

▲金烔完日前的發言遭到砲轟。（圖／翻攝自Threads／kdw_fever）

金烔完日前在Threads發文，說道：「有像『Young Forty』這樣嘲笑40歲男人的詞，卻沒有嘲笑40歲女人的詞。我們有必要探究一下為什麼男人們都保持沉默的原因。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金烔完的貼文發出後，不少網友傻眼表示「Young Forty又沒性別區分，也包含女人啊」、「厭女詞彙還不夠多嗎」，掀起議論。不久後，金烔完也將貼文刪除。

▲▼金烔完不滿死語Young 40　問「怎沒嘲笑40歲女人的詞」遭炎上刪文。（圖／翻攝自Threads／kdw_fever）

▲金烔完的貼文引發爭議。（圖／翻攝自Threads／kdw_fever）

「Young Forty」意指「努力想保持年輕的40歲年齡層」，原在行銷界是作為X世代（1965至1980年出生）的代稱，但後來卻開始有「老人裝年輕」的負面含意。雖然該詞沒有特別指向的性別，但較少指女性。

而金烔完雖然刪除了文章，卻仍被網友截圖討論，網友紛紛表示「到底想表達什麼啊」、「就不能靜靜待著嗎」、「看吧，男人哪有閉嘴的時候」、「因為這樣才不上綜藝節目啊」、「我如果是粉絲會很傷心耶，老了變成一般的韓男」。

