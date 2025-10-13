金鐘專訪／楊謹華出道33年「曾跟導演大吵」　認：想以周凡拿影后

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇類金鐘獎將於10月18日於台北流行音樂中心盛大舉行，最佳女主角堪稱死亡之組，包含《影后》楊謹華、謝盈萱、林廷憶、《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、《童話故事下集》柯佳嬿與《太太太厲害》的曾沛慈。近日，楊謹華接受專訪時也鬆口「真的很想得」。

楊謹華入行超過30年，2025年將是她第九度參與金鐘獎盛事，坦言這次的心情與過往有著「特別的不同」，不再像過去那樣抱持著平常心，而是學會了誠實面對自己對獎項的渴望，直率地表示自己很想要以《影后》的周凡一角拿下本屆的金鐘影后。

回憶先前入圍的心情，楊謹華過去總會害怕「期望太高、失望太高」，不好意思表達想得獎的心情，甚至會擔心自己對獎項「太貪心」。她笑說以前會比較「順其自然」，但今年她勇敢地做了轉變，直言「這次希望是我，也期待是我。」更對著鏡頭跟評審拉票「喜歡我的話，請把票投給楊謹華」。

29歲時，楊謹華參與了人生第一次金鐘獎，還記得當年是第42屆，憑藉《白色巨塔》入圍了戲劇節目女配角獎，當時的她沒想過會獲得提名，坦言自己「超級無敵興奮」，因為從小就愛看各大頒獎典禮，從台灣的三金到香港金像獎、葛萊美都會準時收看，笑說「我還很愛看報紙的影劇版」，講起好幾年前的回憶，至今仍印象相當深刻。

出道超過30年，楊謹華的演技有目共睹，但她回憶剛出道時曾因性格太過直率而碰到釘子。過去在面對角色設定時，會非常堅持自己的認知。她舉例，如果角色需要處於落魄或很髒的狀態，但化妝和造型卻弄得太過乾淨或漂亮時，她會主動向造型師提出討論，希望服裝和人設能夠吻合。

對此，楊謹華坦言以前的個性比較直、比較急，加上對自己不夠自信，卻忘了用更圓潤的方式去溝通。她回憶，當時的自己會直接說「不對啊，不是要髒嗎？不是要醜嗎？」這樣突如其來地直接表達，可能會讓別人感到錯愕，造成他人心裡不愉快。

而讓楊謹華真正「大徹大悟」的是一次與導演的爭吵。她透露，當時為了角色的問題與導演起了爭執，這件事不僅影響了她當下的表演情緒，也影響了後續與劇組的溝通，最終連角色的剪接部分也受到影響。她深刻反省「那一次我才發現，我以為是在保護角色，反過來卻害了角色。」

經過這次挫敗，楊謹華徹底覺醒，性格變得更為圓融、成熟。現在的她會先與公司討論，再由公司居中與劇組、導演面對面溝通，達成共識。儘管至今沒有與那部作品導演說開，但她表示如今在電視上看到重播時，她仍會抱持著「反省的心情」來看待，因為這次「不歡而散」的經驗，最終讓她獲得了寶貴的成長。

過去，楊謹華也曾當過金鐘獎評審，被問到自己認為《影后》中，最有可能成為奪獎關鍵的一幕，她毫不猶豫地選擇了跟謝盈萱和解並吃掉菸蒂的那一場戲，她形容那場戲的表演狀態，雖然螢光幕的她看起來「淡淡的、雲淡風輕」，但他的內心其實是「心跳加速」的，情緒的層次非常複雜。

