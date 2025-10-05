記者孟育民／台北報導

做節目18 年、擔任新聞主播以及節目主持超過 20 年的許琡婷，今年首度以主持人身份闖進金鐘獎殿堂！她主持的公視台語台節目《無事坐巴士》入圍「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，同時以製作人的另一個公視台語台節目《下半場練習生》也入圍「最佳生活風格節目」，雙喜臨門讓她激動尖叫，甚至哭了兩輪。第一時間，她立刻打電話與媽媽分享，更跑去爸爸的牌位前「報喜」，感動落淚表示：「最想分享的就是我的爸爸媽媽。」





▲許琡婷主持20年首度入圍金鐘雙，當場大哭兩輪。（圖／公視台語台提供）

許琡婷坦言，父親於7月離世，9月就傳來入圍消息，讓她同時經歷「最痛與最美」；最遺憾的是無法打電話親口告訴爸爸。回想從小就是用台語與父母對話，如今能以母語主持節目，對她意義深遠：「爸爸媽媽就是我最好的台語顧問。」她感謝父母多年來的包容，即便她選擇的並不是他們心目中「最好的工作」，但她仍努力堅持，把自己最喜歡的事做到被肯定。只是未來少了爸爸可以請教台語或風俗民情，讓她更覺得珍惜這份語言與家族的連結。

▲許琡婷遺憾無法親口跟爸爸分享喜訊。（圖／公視台語台提供）

談到《無事坐巴士》的發想，許琡婷回憶10年前正是人生低谷，因婚姻結束與女兒分開，加上憂鬱症纏身，甚至出現幻聽。她決定留職停薪到嘉義大學讀研究所，課餘時最療癒的方式就是「無事坐巴士」，一邊搭車、一邊看風景，慢慢修復心境，也重新理解小鎮生活的脈絡。這段過程不僅成為她人生的療癒出口，更孕育出今日獲得肯定的節目。她感慨說：「窗外的風景像心境一樣一直轉換，是當時療癒自己的方式。」

▲許琡婷分享人生經歷。（圖／公視台語台提供）

