《中文怪物》日本選手內鬨爆排擠
啦啦隊女神「代表台灣」登國際舞台　赴港太夯…3分鐘路程走不完

記者黃庠棻／台北報導

新生代演員鍾亞翰與啦啦隊女神君白，受全球獨立時尚設計師創業平台《CLA Fashion Platform》邀請，赴香港參與年度時裝盛事「CENTRESTAGE」，擔任品牌大使，為新銳設計發聲。

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

CENTRESTAGE是亞洲時尚焦點盛會，推廣全球設計師品牌與原創時裝力量，CLA則致力協助新銳設計師登上國際舞台。鍾亞翰與君白是今年唯一受邀觀秀的台灣藝人，當天穿搭香港品牌Oplus2、澳門品牌Demi.D與 CLA展位設計師服裝亮相，吸引現場注目。

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

鍾亞翰第三度出席CENTRESTAGE，他笑說「熟到可以閉著眼走進展場。」君白首次參與也開心表示「這次活動感覺完全不同，很榮幸能代表台灣走出去！」兩人在現場人氣爆棚，從秀場走回展位的三分鐘路程因合照不斷，硬是走了十五分鐘才到。

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲演員鍾亞翰登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

「新生代犬系時尚男神」鍾亞翰曾出演《某某》、《W劇場：沒有你依然燦爛》、《飛魚高校生》等影集。近期為拍攝寫真《晏人物》，他特別加強鍛鍊，挑戰體脂降至8%，展現線條分明的成果，坦言「想看看自己體脂個位數的狀態，也當作是一個突破挑戰。」

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲演員鍾亞翰登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

鍾亞翰笑說減脂過程中最難的是飲食控制「我超愛吃黑白切、滷肉飯、油飯，這次只好暫時說掰掰。」他為了達到最佳狀態，在拍攝前幾天還進行高強度訓練與階段性碳水攝取調整，直呼「真的非常累、非常辛苦，也更敬佩那些職業選手的自律與堅持。」

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

而鍾亞翰出道以來擁有不少忠實男粉，無論在社群或活動現場都常收到熱情回應。他表示「很感謝大家的支持，不管性別，我都很珍惜每一份鼓勵。」近日寫真照片釋出，有熱情男粉留言「今晚讓我來侍寢」，他也幽默回應「雖然沒辦法實際去你家，但希望有機會我們可以夢裡見！」

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

對於未來演出類型的挑戰，鍾亞翰大方表示「如果有機會我很想嘗試BL題材的角色，尺度的部分就看導演怎麼安排。只要是自然合理的表現，我都樂意嘗試。」

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

▲鍾亞翰大方秀身材。（圖／晏人物提供）

現為中信兄弟啦啦隊成員的君白近年積極轉戰戲劇，表示「除了持續上表演課，我也看很多舞台劇、影集和電影，平常會在家對鏡練台詞、練咬字，希望自己能越來越穩定。」她透露目前正努力朝演員方向邁進，也希望未來有機會把所學成果呈現給大家。

▲演員鍾亞翰、啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

▲啦啦隊女神君白登上國際時尚舞台。（圖／嘉樂娛樂工作室提供）

談到角色選擇，君白說道「我喜歡挑戰需要技能的角色，像消防員、警察或救護人員這類職人角色，覺得很有挑戰性，也很有意義。」她也提到自己很欣賞王琄老師「有一次在國家戲劇院三樓看她演《八月，在我家》，雖然看不清表情，但她一開口，我就被帶進故事裡跟著落淚。那種聲音的感染力真的讓我非常佩服。」

關鍵字

鍾亞翰君白

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

