陳澤耀曝與大4歲DJ妻試管「一次就中」喜迎首胎　心疼太太：女生付出比較多

馬來西亞男星陳澤耀，接連在電影《富都青年》和《他年她日》中，飾演吳慷仁和許光漢的弟弟，笑納下「國民弟弟」的稱號。他在《他年她日》演出的角色番茄，最後成了父親，現實中陳澤耀和太太雲鎂鑫也將迎來第一個孩子，日前來台宣傳時，也透露對老婆身心變化的不捨。

▲陳澤耀日前為電影《他年她日》來台宣傳。



陳澤耀與大馬知名DJ、歌手雲鎂鑫結婚4年，兩人是相差4歲的姐弟戀，因此雖然一直都有在備孕，但畢竟他長年得飛到各地拍戲，最終在太太同意下，他們決定嘗試「試管嬰兒」，沒想到很幸運一次就成功著床。

陳澤耀說：「我真的覺得女生付出比較多，一開始排卵針影響荷爾蒙，她算是公眾人物，人家會說她是不是吃很多，一個女生聽到這樣的形容很受傷。」而當時他正在廣東拍戲，也只能遠距離安慰，讓陳澤耀更心疼太太。

▲陳澤耀與大馬知名DJ、歌手雲鎂鑫結婚4年，今年迎來要升格爸媽的好消息。



因此在去年拍完《他年她日》後，就和公司商量，希望盡量在馬來西亞陪老婆，不讓雲鎂鑫一個人面對。夫妻倆都熱愛運動，陳澤耀透露，老婆看到陳意涵到生產前都還能跑步，本來也想效法，但沒想到試過一次就出血，醫生也警告：「別再劇烈運動！」因此目前快卸貨的雲鎂鑫很聽話，除了電台工作外，每天回家就是休息和追劇。

▲陳澤耀心疼太太懷孕前後的身心變化。

陳澤耀則是喜歡賽車等極限運動，雖然當爸後覺得責任更大，但也沒因此想放棄所愛的事物。反倒是有回拍戲要搭乘螺旋槳的小飛機，當天卻碰上亂流，讓他一度在心裡祈禱：「不能死啊！我還沒看到寶寶！」笑說直到那一刻，才有要「惜命」的感受。