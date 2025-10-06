專訪／張艾嘉心急許光漢：怎麼都不談戀愛？　羞認「還有少女心」愛浪漫驚喜

記者蕭采薇／專訪

張艾嘉擔任監製，由許光漢、袁澧林主演的電影《他年她日》，敘述一段超越時空的奇幻愛情故事。張艾嘉帶點嬌羞地笑說，之所以還喜歡拍愛情故事，「因為我還有個少女心啊！」她也笑說，常常看著許光漢和袁澧林兩個人都單身，她也會忍不住著急：「現在人都不談戀愛，我真的希望他們找到心愛的人。」

▲《他年她日》導演龔兆平、監製張艾嘉。（圖／記者徐文彬攝）

張艾嘉坦言一開始並不太認識許光漢，甚至不知道原來是自己兒子的朋友。而一開始就屬意許光漢的，其實是導演龔兆平和藝術總監文念中。而當張艾嘉把劇本交給許光漢後，一次和兒子Oscar提起，沒想到兒子卻說：「我知道啊！他是我朋友！」反而讓張艾嘉大吃一驚。她笑說：「我真的不知道，原來我兒子交友廣闊！」

難得擔任長片監製，張艾嘉坦言：「我不是一個很會出去social的人，到處去問人家『願不願意投資？』但我必須硬著頭皮去做這件事，我只能說，打動許光漢後，找錢是比較容易。」也因此，在台北首映會上，看到投資方坐在台下的畫面，才會一時哽咽。

▲《他年她日》許光漢與導演龔兆平討論劇本。（圖／甲上提供）

張艾嘉說：「我對他們很感恩，票房壓力一定有，但我也放下了。我們已經盡更多努力了，在這樣的預算下，我們做了很多東西。我們盡力而為，其他東西就電影有自己的命運。」而《他年她日》她之所以願意自己「把頭洗下去」，也是為了想力挺從對方學生時代就認識的龔兆平，生涯第一部片長。

年過70的張艾嘉，近幾年仍不斷提攜新人，張艾嘉說：「當然我現在也沒有辦法，像當年帶劉若英那樣，一步一步的帶大，但終究年輕人都是需要機會的。」她也承認，也曾遇過花費很大力氣，對方卻空有天賦但不努力的人，令張艾嘉恨鐵不成鋼的說：「我真的是好氣，所以我打個電話跟對方說『我能力不夠，我放棄了』但他可能沒想到我會放棄，反而開始自己努力，現在我們還是很好。」

▲《他年她日》監製張艾嘉與導演龔兆平親自排練片中橋段，許光漢在旁側拍。（圖／甲上提供）

《他年她日》是香港電影，卻找了許光漢擔任主角，張艾嘉和李安的看法相同，確實台灣有滿多不錯的小生，但她仍擔憂的說：「我是希望不要出現斷層，希望多一點角色給女孩子，給她們多點機會表現。這個行業女性工作人員越多來越多，但女孩子角色還是不夠多。」

而入行超過50年、年紀也過70，張艾嘉卻一直保持活力，她笑說：「我一直滿喜歡創作，看很多東西都還是覺得很興奮。」像是《他年她日》飛天吻的橋段，張艾嘉笑說：「我看到剪完後的成品，就覺得好浪漫、好喜歡，我還是有顆少女心。」

▲《他年她日》劇組找了香港非常多罕見美麗的場景拍戲，張艾嘉也親自到場監督。（圖／甲上提供）

一旁的導演龔兆平則爆料，因為《他年她日》的宣傳，張艾嘉剛好沒辦法在結婚紀念日的時候待在香港。但浪漫的她，在香港已經偷偷辦了週年派對，「張姐還事先沒讓Billy哥（張艾嘉丈夫王靖雄）知道，他還以為只是電影宣傳後的after party！」張艾嘉則笑說：「當然，生活要有點小情趣。」

▲張艾嘉為奇幻愛情片《他年她日》擔任監製，笑認自己還有少女心。（圖／記者徐文彬攝）

也因此，浪漫的她不解，現在年輕人為什麼都不想談戀愛，「我那天才跟Angela（袁澧林）和光漢說，『你們怎麼都不談戀愛』，我真的很希望他們找到心愛的人。」她帶點長輩著急、勸世的口吻說：「很多人是怕傷心，但傷心也是戀愛的一部分啊！」就如同所有的愛情電影，結局不是重點，還是那段刻骨銘心的過程，《他年她日》全台上映中。