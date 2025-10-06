獨家／9歲童星拿獎學金「講流利英文」震驚海外　媽揭教育方式！

記者黃庠棻／專訪

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們。該劇播出後不只收到許多好評，更入圍第60屆金鐘獎多項大獎。其中，在片中飾演蔡嘉茵的9歲童星葉子綺被提名最具潛力新人獎，近日也接受了《ETtoday星光雲》獨家專訪。

葉子綺是第60屆金鐘獎年紀最小的入圍者，在《人生清理員》中飾演蔡嘉茵的女兒「樂樂」，母女倆自然的互動讓她獲得了評審的青睞。而在當天的專訪結束之後，公布了第62屆金馬獎入圍名單，葉子綺也憑藉《左撇子女孩》獲得最佳女配角的提名，未來的演藝之路一切光明。

事實上，葉子綺演出電影《左撇子女孩》獲得海外影展青睞，前陣子一連去了坎城、多倫多、釜山等影展，該片即將在10月31日在台灣上映，10月中旬還將在高雄電影節搶先首映，她也會跟著劇組南下一起參與盛會。

而葉子綺出國參與影展，面對海外觀眾提問，她台風穩健、毫不猶豫地講出一口流利英文應答，被問及英語程度獲得網友熱議時，她透露自己在9個月大的時候，爸媽就買了英文書籍、DVD給她，從聽力開始學習，開始會講話之後，爸媽也都跟她講英文，從小就生活在英語環境。

葉子綺的媽媽Anna分享，自己偶然在網路上看到這樣的教育方式，夫妻倆有共識地想說「試試看」，沒想到葉子綺接觸之後逐漸習慣也喜歡上講英文，她笑說「剛開始接廣告的時候，她聽不懂劇組講的中文，因為我們在家都跟她講英文，所以她台詞都要事先背好，如果改了就要重新背」。

一直到葉子綺越來越大，中文才開始慢慢變好，上了國小之後爸媽也沒有送她到國際學校，就是讀一般國小，也因為從小接觸英文，目前對她來說英文是最拿手的科目，笑說「不太需要準備，就可以考試了」，Anna強調「我們沒有送她去補習，也沒有聘請外師，就是從小讓她接觸英文而已」。

雖然戲約不斷，葉子綺的課業也沒有怠惰，低調表示自己是班上前五名，也曾拿過第一名的獎學金，這學期開始她就必須跟著《左撇子女孩》一起跑海外影展，所以特意在暑假期間就開始預習課程，笑說「雖然剛開始有點煩，但是我可以接受啦」。

被問到演戲還是唸書比較難，葉子綺毫不猶豫地回答「當然是唸書啊」，9歲的她面對考試仍有不小壓力，也很在乎自己的學業。至於演戲對她來說相對輕鬆的原因來自父母，原來她每次出門拍戲、參加影展，爸爸、媽媽一定都會陪著她，對她來說「演戲不像是工作，而是全家一起出門到另一個地方玩」。

正因爸爸媽媽的陪伴，葉子綺才可以全心全意地表現自己的「演戲神童」能力，她表示「有在睡覺前想過以後要不要當演員，我很喜歡，也希望可以一直演下去」，這一段話就連一旁的媽媽Anna都是第一次聽到；Anna則表示只要葉子綺開心就好，因為演員這條路變數很大，自己能做的就是多陪伴女兒看戲、多講故事，讓她有比同齡小孩更廣的視野，能夠在演戲上呈現更多面向。

Anna也透露一家人可以跟著葉子綺到處拍戲、飛海外參加影展，全因工作彈性的關係，夫妻倆皆有正職工作，從事網路銷售，主要產品是衣服、3C，兩人一邊陪伴女兒拍戲，一邊處理公事，從沒有因為工作而缺席女兒的重要場合。

未來的角色選擇，葉子綺表示自己想要演「烘焙師」，希望可以在旁邊看人家做糕點，直呼「因為我不會，所以想要試試看」。而除了演員之外，葉子綺未來志願還多了一項「獸醫」，她露出天真無邪的笑容說道「我想要拯救全世界的小動物」。

