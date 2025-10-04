詹怡宜卸下總編職務　交棒錢麗如節目「不接受置入」

記者葉文正／台北報導

TVBS第八本作品《一步一腳印 邁向永續路－發現台灣SDGs典範故事》，今天舉行記者會，包括節目前任主持人詹怡宜與現任主持人錢麗如現身舉行簽書會，由於詹怡宜目前已經轉任台大新研所教職，但她對於節目仍有堅持，表示「無法接受置入」以節目內容關心在地等永續觀點。

▲台大新聞所副教授詹怡宜出席「一步一腳印 邁向永續路－發現台灣SDGs典範故事」新書發表會，右為新任主持人錢麗如。（圖／記者李毓康攝）

對於剛剛轉任台大新聞研究所副教授，詹怡宜也提到：「現在需要更多主動權跟自律的能力才能好好過生活，我在教新聞影像報導，就更覺得要讓學生瞭解新聞，也鼓勵學生來當記者，我在這崗位工作32年，時間點的安排本來是希望從容且游刃有餘，結果是匆匆忙忙連滾帶爬，其實我很自律也有紀律，當老師也規定大家不能遲交報告。」轉變工作內容仍是認真確實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹怡宜曾是TVBS第一位記者。（圖／記者李毓康攝）

過去一整天忙碌工作，但離開新聞台，事情還是一件接著一件，詹怡宜也談到改變，：「以前會花很多時間在交通上，現在終於讓女兒覺得下課回家有可能會在家，我小孩從小就被爸爸問，長大要不要像媽媽一樣當主播？但她說『不要，我想陪我女兒吃晚飯。』因為我只有周末才有時間陪小孩吃飯，但我會幫女兒做便當，幸好女兒已高三，所以已邁向另一個階段。」

▲詹怡宜提到終於可以陪女兒吃飯。（圖／記者李毓康攝）

詹怡宜也提到，學校有寒暑假很好，台灣現在學生蠻主動的，確實看到很有創造力的學生，很認真，現在教課要改變過去老電視的作法，我也要重新想像能教什麼，以前是作最大公約數的新聞，現在越來越分眾，例如韓星的報導，都可能是新聞台要涉獵的範圍。

詹怡宜這些年也跟陳文茜有互動，因為陳文茜是TVBS的主持人，她也透露「文茜姊雖然身體不好，但是她仍希望有點力氣就要繼續做，對節目有狂熱，有時候到棚裡，有時候去她家，真的很不舒服的時候，有找過其他人代班，否則他都是要一直錄影，沒有懈怠。

詹怡宜坦承當然喜歡旅行，但現在又沒有那麼喜歡旅行，「如果有機會還是會飛出去，但自己又不是很會規劃，之前跟媽媽去加拿大，完成媽媽心願，現在忙碌的狀況，以前有事就跟公司請假，現在面對的老闆更多了，還是很多事要忙。」

做了《一步一腳印》節目後，詹怡宜也表示：「以前不管到哪裡就會想說要在哪裡買塊地，過田園生活，比如說在南投車埕，或是花蓮，台東等地，但因為還在上班，就沒了那個行動力，撇除國外的任何地方，其實我更想在台灣過不一樣的日子。」

她也透露，現在台大新聞研究所有頻道，將來也會希望介紹學生到TVBS新聞台，讓學生試著做，相信《一步一腳印》也會高興有學生分擔工作，讓學術與實務並行。