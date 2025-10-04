秋OUT音樂節陣容全公佈！　不只9m88...超過90組卡司

記者蔡琛儀／台北報導

第六屆「秋OUT音樂節」將於11、12日在公館登場，活動橫跨八大舞台，集結超過90組卡司，邀樂迷在城市裡感受放鬆氛圍。今年首度推出「專場票」機制，讓粉絲能單獨購買喜愛歌手演出，長達75分鐘享受專場規格的沉浸現場。

▲▼秋OUT音樂節號召9m88、郭采潔領軍惡Mola Oddity等豪華陣容。（圖／PIPE Live Music提供）

壓軸卡司包含日本澀谷系傳奇Cornelius（小山田圭吾）、9m88、樂團VOOID與成軍20年的Green!Eyes。Cornelius睽違七年二度來台，將與The Cornelius Group同台演出；VOOID則帶來新專輯《Vooid（2025）》全曲目；Green!Eyes首度以八人大編制登場，邀金曲級女聲助陣。

9m88將以《暫時集合2》EP為主題打造專場舞台，並邀邀請IG帳號同樣帶有「8」的神秘女聲嘉賓同台演出，她笑說自己的房間充滿抱睡娃娃與氛圍燈，呼應音樂節主題「來我的房間聽音樂」，現場將打造「小客廳」、「露台」等不同風格舞台，讓樂迷像在家中般輕鬆聽音樂。

今年「秋OUT音樂節」更集結COLD DEW、老莫、Everydaze、閃閃閃閃、榕幫Banyan Gang等人氣音樂人輪番登場，從付費專場到免費舞台都誠意滿滿。