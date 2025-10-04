陸女星「10天拍99場吻戲」遭分手！　演員男友逼：要嘛不拍，要嘛分手

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女演員許子吟曾演出《做自己的光》、《喬安你好》等劇，近來轉戰短劇圈，日前突然宣布與演員男友李雲鵬分手，起因是對方無法接受她在工作中需要拍攝吻戲，引發各界議論。

許子吟日前宣布和男友分手，聲明中表示，雙方在相處過程中因對事業發展和未來規劃產生重大分歧而選擇分開，強調表演是她熱愛的事業，演員為角色付出是職業要求，但男方始終難以接受這樣的工作性質。儘管經過多次溝通，最終仍無法達成共識，因此雙方選擇和平分手。

▲許子吟因拍吻戲被男友分手。（圖／翻攝自微博）



由於許子吟男友李雲鵬也是一名短劇演員，因無法接受吻戲而分手更是令外界不解。事實上，據業內人士透露，現今短劇產業對吻戲等親密戲份的要求越來越高，平均一集短劇需要包含3至5場吻戲，部分劇集更會以「雪中吻」、「喉結吻」等特殊場景吸引流量，許子吟曾在某部作品中10天內拍攝高達99場吻戲，被猜測是因此引來男方不滿。

李雲鵬先前曾表示，目前短劇產業中高達九成的劇本都存在「男主強制女主」的親密戲設定，這種創作模式不僅缺乏對女性演員的尊重，更凸顯了行業規範的缺失，也多次與許子吟溝通，甚至要求製片方替換原本與許子吟合作的角色，更提出「要嘛不拍吻戲，要嘛分手」的底線，在溝通無果後選擇結束戀情。

