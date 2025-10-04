Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后Rosé是團體BLACKPINK成員之一，她近日受邀出席巴黎時裝週的2026春夏大秀，怎料竟被雜誌《ELLE UK》裁掉合照，明明是4人合影，卻只剩海莉鮑德溫（Hailey Bieber）、柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）和英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）三位名人，引起全球粉絲怒罵「種族歧視」。天后瑪丹娜於3日貼出一連串宴會照，更間接證明了當天Rosé甚至是C位，再度讓歌迷替她抱不平。

▼▲《ELLE UK》日前上傳的照片刻意裁掉Rosé引發爭議，粉絲痛罵「種族歧視」。（圖／翻攝自《ELLE UK》IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Rosé日前以Saint Laurent全球大使身份，出席巴黎時裝週，同場還有其他極具代表性的時尚界、娛樂界名人；怎料，《ELLE UK》PO出的明星合照裡，她卻被粉絲發現慘遭裁掉，事後《ELLE UK》緊急在限時動態發聲道歉，解釋裁切「僅因尺寸問題」，並強調「無意冒犯任何人」，同時刪除原帖、改發Rosé單人照，承諾未來將「更全面呈現讀者的多樣性」。

▲天后瑪丹娜視角曝光，當天晚上座位安排Rosé在中間。（圖／翻攝自瑪丹娜IG）



沒想到，天后瑪丹娜（Madonna ）於3日貼出的現場照，使得該件「種族歧視」議題又掀起熱議，根據瑪丹娜的PO文裡，其中一張女星們並肩坐暢談的互動，其實Rosé才是C位，她坐在正中間且相當耀眼，表情笑得開朗又燦爛。

▲Rosé日前前往巴黎出席時裝週。（圖／翻攝自Rosé IG）



這張由瑪丹娜所貼出的照片引起全球粉絲熱議，歌迷替Rosé感到不值，留言表示「沒想到C位是Rosé」、「女皇瑪丹娜這張照片說明了一切」、「瑪丹娜不用多說話，只用一張照片就給那些有問題的人狠狠來了一記當頭棒喝」、「謝謝瑪丹娜」。