東洋I級乳神遭壓胸震撼畫面外流　寫真集18禁羞喊：期待吧？

記者吳睿慈／綜合報導

寫真女神天木純擁有傲人I級神乳，她即將在台舉辦寫真集簽書會，以公主生日派對為主題，象徵純愛與夢幻的氛圍全面升級，現場將化身專屬於粉絲的童話舞台。而她的全新寫真尺度大突破，其中與熊娃娃互動的照片，更是讓粉絲看得噴鼻血，掀起熱議。

▲東洋I級乳神天木純即將來台舉辦寫真集簽書會。（圖／Onederfour萬德佛提供）



天木純長相清純可愛，但擁有惹火的傲人身材，童顏巨乳形成鮮明對比，長年穩坐日本寫真圈的代表人物。這次帶著全新寫真集《あまぽち》來到台灣，她熱情地說：「裡面裝滿了我現在的全部，既超級可愛又性感，是一本非常貪心的作品。希望大家翻開每一頁時都能心跳加速，不要眨眼地欣賞。」

她也分享拍攝幕後的趣事：「當時現場有一隻很大的熊娃娃，我靈機一動用它來做『手遮』的表現，結果意外誕生了全新的氛圍，最後還被選為封面！」粉絲嗨喊：「想當那隻熊！」她大方透露，這本作品中更首次解禁「露點」的尺度突破，笑著直言：「我想，這應該就是大家最期待的部分吧？」

▲天木純與熊娃娃的互動掀起熱議。（圖／Onederfour萬德佛提供）



談及台灣「來過幾次台灣，每次都被粉絲的熱情和細膩感動。大家總是一次又一次來到我的攤位，讓我感受到滿滿的愛。」她還回憶起曾推出的「求婚姿勢合照」特典：「每次拍攝時，我都忍不住怦然心動。」

▲天木純這次寫真集突破尺度。（圖／Onederfour萬德佛提供）



除了與粉絲深情互動外，天木純也笑說自己對台灣的美食念念不忘：「特別想吃刈包、地瓜球、小籠包，還有火鍋！地瓜球的甜甜QQ口感，讓我完全停不下來，就像台灣粉絲的熱情一樣，令人難以忘懷。」許下心願，希望能抽空造訪九份，感受在地的人文氛圍。

即將迎來30歲，天木純走過12年的出道歷程，依然保持著「純愛公主」的奇蹟身材與明亮笑容。她展望未來：「接下來，我會以剪短髮後的全新形象，繼續在寫真、綜藝、演技、SNS等不同領域挑戰更多可能。希望能持續守候，直到每一份作品送達到大家的手中，並親眼看見粉絲的反應。」