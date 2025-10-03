血肉果汁機首登釜山搖滾「嗨到韓樂迷熱議」　卻被廁所震撼了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團血肉果汁機上週末出席南韓釜山國際搖滾音樂節，透過臺北流行音樂中心「國際音樂人交換計畫」首次登韓舞台，且直上主舞台開唱，即便在午後一點登場，他們依舊憑爆發力與強大感染力掀翻全場，成功收穫滿場觀眾熱烈反應，成為近年海外交流最亮眼的一場演出。

▲血肉果汁機登上南韓釜山搖滾音樂節舞台。（圖／血肉果汁機提供）

韓方主辦盛讚血肉的震撼舞台，直言全場陷入瘋狂，也在南韓社群引爆討論，成為當日聲量最高的演出之一。團員們則笑說，印象最深刻的竟是配有冷氣的豪華流動廁所，打趣直呼不可思議，也讓現場人員全笑翻。

血肉果汁機強調，他們將台灣傳統文化融入金屬音樂，希望透過更多國際舞台，讓世界聽見台灣的聲音、看見台灣的風景，「即使還沒來過，也能因為音樂先認識台灣。」現場許多樂迷更直言，一旦看過血肉的現場，就會理解他們感染力有多強。

▲血肉果汁機對於配有冷氣的豪華流動廁所讚嘆不已。（圖／血肉果汁機提供）

而他們也預告2026年將推出新專輯並持續登上海外舞台，且將在12月27日於高雄流行音樂中心舉辦「建宮蓋廟」演唱會，以「宇宙預言DLC」之名升級再進化，並預告會有驚喜彩蛋與國際好友助陣。