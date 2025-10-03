成龍才剛挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「又和大咖歌王接吻」震撼畫面曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

影壇巨星成龍日前在澳門「灣區升明月」晚會上，被目擊伸手觸碰容祖兒裸背，挨轟伸出鹹豬手，但他並未對此事有所回應，昨（2日）成龍又現身金曲歌王王力宏的深圳演唱會，二人還在台上男男嘴對嘴親吻，畫面曝光引起熱議。

▲▼ 王力宏和成龍再次上演男男吻。（圖／翻攝微博）

事實上，王力宏和成龍本來就擁有深厚交情，2009年在電影《大兵小將》飾演父子，兩人在該片有許多對手戲，成龍結束拍攝後也與王力宏種下深厚友誼，大讚對方「長得這麼帥，還能寫出這麼好的詞曲，簡直世間難得」。更曾公開表示：「王力宏是我理想中的兒子。」

後來兩人多次在演出上演男男吻，這次2人合唱〈朋友〉再次接吻，王力宏發文：「很榮幸有大哥成龍的陪伴，讓『需要人陪』不再孤單了，讓『朋友』徹底走心了！謝謝大哥，我一輩子的恩師，在『最好的地方』跟一輩子『最好的朋友』。」

▲成龍和王力宏相當友好。（圖／翻攝自成龍微博）

成龍也在微博發表心情：「很榮幸力宏邀請我參加他的深圳演唱會，回想起來，已經和力宏認識了幾十年，看到他一路走來的經歷和成長，到今天在舞台上光芒四射、自信滿滿，真的為他開心，今晚我們在『最好的地方』與『最完美的力宏』度過『最難忘的時光』。」

▲成龍日前遭批對容祖兒鹹豬手。（圖／翻攝自微博）