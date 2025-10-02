吳慷仁深夜發文挺林柏宏「粉碎搶男主傳言」！釣出本人曬休息室緊抱照

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁與林柏宏日前被爆料合作張榮吉電影《懸命一線》，卻遭傳出兩人搶男主角排名，更爆出林柏宏「難搞」、「要求獨立休息室」等傳言。面對網路上議論，吳慷仁昨（1）日深夜在臉書發文澄清，而林柏宏來留言回應並曬出兩人休息室緊抱的合照。

▲遭傳與林柏宏搶男主角排名，吳慷仁深夜臉書發文了。（圖／翻攝自臉書）

吳慷仁以溫暖的文字回憶，「我記得的是……殺青，有一雙粗壯的手抱著我說～慷仁哥拜拜，這是柏宏。」接著他幽默表示：「如果說我們兩個搶便當吃我相信，因為他這部片真的很辛苦，要一直保持體態，吃特別多肉～」，巧妙地回應外界謠傳他與對方搶男主角排名，最後更公開Tag林柏宏喊話：「我們拍了一部很棒的作品～現在最重要的是：96分鐘辛苦了～繼續加油～。」回應傳聞同時還幫對方宣傳上映中的電影。

林柏宏本人也來留言，曬出一張超有愛的「緊抱照」，地點正是休息室。照片中，可見林柏宏從背後緊緊環抱著吳慷仁，兩人被笑臉表情符號遮住，但吳慷仁比YA的手勢與緊抱的姿態，足以顯示出好交情。林柏宏俏皮寫下：「無敵棒欸！（可是特殊化妝無法曝光）」，同樣以幽默方式呼應吳慷仁，並用一張照片徹底粉碎謠言。

▲吳慷仁發文幫林柏宏宣傳《96分鐘》。（圖／翻攝自臉書）

▲林柏宏曬休息室緊抱合照，也間接駁斥用獨立休息室傳言。（圖／翻攝自臉書）



此外，與林柏宏合作《96分鐘》的李李仁也在Threads發文幫忙澄清，「林柏宏不像新聞形容的個性！柏宏工作認真，對每個人都很有禮貌！不是客套的禮貌，而是他真誠的個性！我跟柏宏工作都用同一個休息室！沒有這次新聞所說的狀況！我愛柏宏！支持柏宏！」

▲李李仁發文幫林柏宏澄清傳言。（圖／翻攝自Threads）