aespa寧寧粉絲超正！「合照萬人暴動」美到本尊也驚豔　曝是365萬網紅

粉絲與偶像之間的互動一直是備受關注的話題，韓團aespa成員寧寧日前舉辦簽名會，一位微捲長髮粉絲的背影掀起關注，當女粉絲一轉頭對著台下鏡頭和寧寧合照時，仙女般的臉蛋瞬間引起暴動，兩人合照在網路上瘋傳，女粉絲的真實身分也被曝光，是365萬粉絲追蹤的知名網紅。

寧寧日前舉辦簽名會，台上聊天到一半，突然對著台下某位女粉絲大讚：「你長得好漂亮！」之後該女粉絲上台簽名，轉頭對著台下鏡頭要和寧寧合照，露出水汪汪大眼和挺鼻瓜子臉，精緻五官長得還有幾分神似寧寧，有現場粉絲拍下兩人合照PO到網路上，立刻引起轟動，在推特已有上萬人轉發，直呼：「美女旁邊還是美女」、「兩種不一樣的美，看的我眼睛好舒服」。

這位女粉絲也被曝光身分，是大陸美妝網紅潘白雪，擁有超過365萬粉絲追蹤，因其專業美妝內容備受關注，如捲髮技巧、腮紅畫法等，經常成為美妝圈的參考標準，真實的生活態度更獲得粉絲肯定，近期更受邀擔任活動主持人，朝著多元化努力發展。

