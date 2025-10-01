2神仙入夢！　樂天歌姬突遇「驚人奇蹟」：陳年舊疾消失了

▲ 陳衣宸推出新單曲《聖母媽祖》。（圖／愛奇樂提供）



記者翁子涵／台北報導

樂天歌姬陳衣宸睽違3年終於推出新單曲《聖母媽祖》，圓夢獻唱聖曲，她透露三年前因參拜宮廟，巧遇師姐預言將為神明歌唱，此後雖歷經波折，但這份緣分終促成聖曲誕生，陳衣宸心懷感恩，並積極籌備「聖母媽祖巡迴演唱會」，近期將於西螺再度獻唱，期盼以歌聲撫慰人心。

▲▼ 陳衣宸3歲就開始唱歌。（圖／愛奇樂提供）



自幼喜愛唱歌的陳衣宸，由三立電視超級紅人榜嶄露頭角，因歌聲情感濃郁且個性開朗，獲封「樂天歌姬」，除了歌手身份，她也是位專業歌唱老師。提及三年前在廟宇的奇遇，一位師姐主動告知她將為神明歌唱，這段不可思議的預言，讓她與製作團隊深受感動，促成了這首聖曲的創作。

陳衣宸回憶，收到聖曲試唱帶時，全身雞皮疙瘩、心情非常悸動。然而從發想到單曲問世，竟耗時三年，期間歌唱事業數度受挫。直到今年初再度請示神明後，她終於有機會向公司報告，獲得老闆大力支持，讓這首苦熬三年的聖曲排除萬難，順利與大家見面，讓她充滿感激。

錄製新歌與拍攝畫面時，陳衣宸也遇到許多神奇經歷，為求好嗓音，錄音前她提早入睡，竟夢到歌詞中出現的驚喜夢到千里眼、順風耳兩位神仙，錄音過程更是前所未有的順利，原本擔憂的難唱之處一次過關，甚至長年肩頸痠痛的舊疾也瞬間消失，短短一小時便完成，讓她直呼不可思議。

隨著聖曲推出，陳衣宸也與公司精心策劃「聖母媽祖巡迴演唱會」，首場在彰化演出成功，由演藝界前輩主持，眾多歌手齊聚，現場星光熠熠，陳衣宸預告未來每月將持續在各地廟宇開唱，更計畫將歌聲傳遞到海外，撫慰更多心靈。