ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開
全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到
《暴君》李彩玟「公開戀情」無負擔
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫德榮 于朦朧 許光漢 李亮瑾 妮可基嫚 孫生 居錸提 田海蓉

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區。資深製作人王偉忠29日發文透露，他在高鐵上遇到一名關注花蓮災情的外國人，對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，他也忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

▲▼ 鏟子超人集結空拍畫面曝+災現況 這裡有一些昨天空拍花蓮光復鄉災區及光復車站人群的空拍畫面 。（圖／古哥空拍法人提供）

▲有許多外地民眾前往花蓮光復鄉救災。（圖／古哥空拍法人提供）

王偉忠表示，他這幾天在中南部工作，南來北往的路途中，不斷透過社群平台關注災區最新情況，「滿地厚泥、真的辛苦、很感佩各位鏟子英雄的付出。」他也在高鐵上和一位外國人聊起花蓮的災情，「他說他在世界各地做生意，去過很多地方，也看過很多災難，真的只有台灣人會自動自發帶著鏟子到現場幫忙，他再三強調，真的只有台灣會這樣做。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣。（圖／翻攝自Facebook／王偉忠）

▲王偉忠透露有外國旅客稱讚台灣民眾善良熱心。（圖／翻攝自Facebook／王偉忠）

王偉忠也特別提到，這三天正值休假日，許多人自發加入救災行列，「有人開吊車、怪手、水車到場援救，有人帶著鏟子、穿著雨鞋、搭上火車趕到需要幫助的同胞身邊伸出援手。」

另外挖泥、發放物資、拿水管和刷子幫志工清理鞋子，都有人幫忙分工，「這真的就是我們台灣的精神！非常感動。」王偉忠也藉機呼籲政府要更加重視、照顧善良的人民，「大家都想要平安、希望彼此都能安居樂業，祝福大家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王偉忠光復鄉花蓮救災

推薦閱讀

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

弟弟是國際巨星！許光漢姊姊傳訊息　只會說「幫我買演唱會的票，要前排」

21小時前

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

孫德榮收于朦朧魂魄！愛徒托夢哭訴「起來床鋪全濕」　公開兩人生前私訊

9/29 18:47

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星…無意間見愛女暖舉

12小時前

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…弟弟曝近況

14小時前

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

7小時前

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

摔倒重創腦部「昏迷16個月」！　《這！就是街舞》30歲舞者離世

10小時前

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

1小時前

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人！深夜買齊工具出發　曝災區現況：看到只想哭

14小時前

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

7小時前

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

23小時前

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

13小時前

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

12小時前

熱門影音

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
嘻小瓜

嘻小瓜
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

看更多

【遺體身分確認】家人苦等6天「很煎熬」　哽咽：終於帶爸爸回家了

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

52分鐘前20

《中文怪物》陳安陽認「得罪不少網紅」　親揭踢掉美國美女內幕

1小時前0

《不眠日》女星結婚6年宣布當媽！　喜曬照：家中多了兩隻小腳丫

1小時前1

《終極一班》遭侵權！　小紅書瘋傳「一張票340」汪東城立場曝光

1小時前1229

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

1小時前10

「5海外天王天后」登大巨蛋開唱！　影壇巨星返台包票力挺

2小時前10

6億銷售天王驚傳聲帶萎縮！　突冒「離奇變化」醫生也傻眼

2小時前167

孫德榮「招于朦朧魂魄」法會時間、地點曝光　替愛徒伸冤：好好到西方極樂

2小時前60

小龍女「暖捐17萬助花蓮」　李恩菲喊話：願心意成為力量

3小時前0

陳勢安出道19年遇最大挑戰！　「從零開始」崩喊：實在太難了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」
    21小時前2612
  2. 孫德榮收于朦朧魂魄
    9/29 18:475214
  3. 白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星
    12小時前467
  4. 許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝
    14小時前2031
  5. 于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」
    7小時前225
  6. 摔倒重創腦部！《這！就是街舞》30歲舞者離世
    10小時前203
  7. 花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣
    1小時前2022
  8. 獨／「角頭正妹」王宣當鏟子超人
    14小時前125
  9. PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」
    7小時前4643
  10. 李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆
    23小時前287
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合