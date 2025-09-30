花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區。資深製作人王偉忠29日發文透露，他在高鐵上遇到一名關注花蓮災情的外國人，對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，他也忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

▲有許多外地民眾前往花蓮光復鄉救災。（圖／古哥空拍法人提供）

王偉忠表示，他這幾天在中南部工作，南來北往的路途中，不斷透過社群平台關注災區最新情況，「滿地厚泥、真的辛苦、很感佩各位鏟子英雄的付出。」他也在高鐵上和一位外國人聊起花蓮的災情，「他說他在世界各地做生意，去過很多地方，也看過很多災難，真的只有台灣人會自動自發帶著鏟子到現場幫忙，他再三強調，真的只有台灣會這樣做。」

▲王偉忠透露有外國旅客稱讚台灣民眾善良熱心。（圖／翻攝自Facebook／王偉忠）

王偉忠也特別提到，這三天正值休假日，許多人自發加入救災行列，「有人開吊車、怪手、水車到場援救，有人帶著鏟子、穿著雨鞋、搭上火車趕到需要幫助的同胞身邊伸出援手。」

另外挖泥、發放物資、拿水管和刷子幫志工清理鞋子，都有人幫忙分工，「這真的就是我們台灣的精神！非常感動。」王偉忠也藉機呼籲政府要更加重視、照顧善良的人民，「大家都想要平安、希望彼此都能安居樂業，祝福大家。」