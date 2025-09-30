《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本超人氣聲優石川界人閃電宣布結婚！對象是大4歲的當紅聲優內田真禮！兩人30日發表結婚聲明，喜訊炸翻日網。而他為人氣動漫《排球少年!!》的影山飛雄、《膽大黨》圓城寺仁、《肌肉魔法使》蘭斯克勞恩配音，升格當人夫令粉絲又驚又喜。

▲超人氣聲優石川界人宣布結婚，迎娶大4歲同樣是人氣聲優的內田真禮。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，石川界人與內田真禮曾在動漫《青春豬頭少年》系列中，分別為男主角「梓川咲太」以及其中一位女性角色「豐濱和香」配音，在多部作品也有共同演出，如今結為夫妻，聲優界又多一對明星夫妻。兩人各自在社群平台X發表結婚聲明：「在彼此相處的時光中，我們強烈地意識到，希望今後的人生也能一同走下去，因此決定以結婚的形式，踏出全新的一步。」

石川界人是以《排球少年!!》的影山飛雄、《青春豬頭少年》系列的梓川咲太、《盾之勇者成名錄》的巖谷尚文等角色而聞名的超人氣聲優；而內田真禮也同樣以《中二病也想談戀愛！》的小鳥遊六花、《科學小飛俠Crowds》的一之瀨初等角色，以及為熱門綜藝《到處都是奧黛莉》擔任旁白等而廣為人知。

▲石川界人、內田真禮結婚聲明。（圖／翻攝自X）