許效舜進演藝圈「靠神明指引」！　自爆是上天的郵差：協助處理人間事務

記者孟育民／台北報導

東森超視全新行腳實境節目《神之路》即將於10月25日起，每週六晚間8點首播！節目由金鐘獎主持人許效舜，攜手義妹戲劇女神鄭仲茵，組成「善男信女進香團」，帶領觀眾走訪台灣各地宮廟，品味廟口美食、挖掘神蹟傳說。對於接下節目的契機，許效舜透露，某次在《效年出發吧》錄影時，與知名品牌老闆聊到神蹟故事，激發了他想將這些真實靈驗的故事彙集成節目，分享給更多人的想法。

▲東森超視全新行腳節目《神之路》，金獎主持許效舜攜戲劇女神鄭仲茵共同打造最接地氣「善男信女」進香團。（圖／東森超視 提供）

談及與神明結下的緣分，許效舜透露自己是「上天的郵差」，有時需要協助神明處理人間事務，更分享，當年自己能進入演藝圈，全是靠著神明指引開路：「我向神明請示能否進演藝圈，祂指示我要再去念書才可以。後來我抽到籤王，再次詢問神明籤詩的涵義，祂告訴我要在公家單位待很多年才行。結果隔天就看到報紙刊登基隆地方法院招考法警的消息，而我也真的順利考上，之後我就去華視念編劇班，開啟進入演藝圈的契機。只能說，我人生中有許多機會，是神明給我的訊息，但也要靠自己的努力才能開花結果！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許效舜進入演藝圈靠神明指引。（圖／東森超視 提供）

鄭仲茵表示，她與神明的緣分，則來自與許效舜曾一起參與旅遊節目。她回憶：「那天我們到南投受天宮出外景，需要拍攝關於廟宇內部結構的畫面，但必須擲出聖筊才能進行。結果大家都擲不到，當下我就立刻在心裡向神明祈求，希望能順利將這些故事傳達給更多人知道。沒想到才剛說完，我就擲出了聖筊！事後，我還特別跑回去還願，感謝神明的幫忙。也因為這件事，製作人跟舜哥才覺得可以跟我一起做這件事，把善的循環傳達出去，讓更多人可以一起走《神之路》。」