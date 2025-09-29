直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手產賀是團體ASTRO的老么，他出道以來首度展開個人巡演，最後一站來到台北，29日在TICC與逾千名粉絲共度，他帶來多首歌曲唱跳，除了唱solo曲，還有團體ASTRO的歌〈Candy suger pop〉、〈Baby〉，以及小分隊MOONBIN & SANHA的歌曲，文彬聲音飄出，他一人完成兩人的舞台，場面令人動容。

▲▼ASTRO產賀以個人之姿來到台灣開唱。



產賀相隔6年來到台灣開唱，學了許多中文與粉絲互動，他也承諾，下次再度訪台時，希望把自己的中文學好，藉此跟歌迷暢談無阻，隨即秀出所學字句「你叫什麼」、「我是尹產賀」、「一共多少錢」等有趣的日常用語。

▲產賀誠意滿分，場上也說了不少中文。



活動來到遊戲環節，他與歌迷互動頻繁，緊接著他又帶來ASTRO的歌曲〈Candy suger pop〉、〈Baby〉，他用中文喊著「請跟我一起跳舞吧」，於是全場嗨到站起來為他狂歡，接下來小分隊MOONBIN & SANHA的歌曲〈Chup Chup〉更是把氣氛炒到最高點。

▲產賀獨自完成ASTRO及小分隊MOONBIN & SANHA的歌曲。



成員文彬2023年驟逝，但產賀一人完成兩人的舞台，場面令人感動，他切換韓文感謝致謝「非常感謝大家給我很大的應援，我不會忘記今晚的，謝謝。」寵粉的他，驚喜送上安可舞台，送上簽名球環節，他特地走下台近距離與粉絲互動，在返回舞台的路上還親切地與粉絲比愛心、擊掌，福利大放送引起陣陣尖叫聲。

尾聲，粉絲驚喜放出應援影片，產賀看著過去的自己陷入沉思，接著字幕打上「請你轉頭看看」，他轉過身後粉絲大喊「我們不論何時都會在你身邊」，他感性致謝：「我也會在你們的身邊，6年才來，好像讓大家等太久了，覺得很抱歉，好久不見」我會常常來這裡的，但是你們也要跟我約定，會再來看我喔。」他與粉絲約定「希望跟哥哥們一起來」，盼再次相會。