KISS OF LIFE隊長爆包廂親暱影片外流！男偶像身分瘋傳　公司出面了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團KISS OF LIFE於2023年7月5日出道，隊長JULIE作風大方又有堅強歌唱實力，受到很多粉絲喜愛。怎料，她近日卻被微博爆出一則居酒屋包廂的CCTV影片，正面被清楚拍到，但男方的身份成謎，雖有人認為疑似是VERIVERY岡旻，但傳聞眾說紛紜。稍早，JULIE公司表示「極度隱私的個人私生活，難以回覆」，VERIVERY岡旻否認：「是擺明的虛假謠言。」將採取法律咎責。

▲KISS OF LIFE隊長JULIE爆出私密影片。（圖／翻攝自KISS OF LIFE隊長JULIE IG、微博）



微博近來瘋傳一則男、女偶像在包廂裡約會的影片，兩人卿卿我我摸著頭髮，看起來氣氛相當曖昧，由於有被拍到正面，長相與KISS OF LIFE隊長JULIE極為相似，甚至被比對出來佩戴的帽子、鞋子等物品一樣，但男生身份不明，有部分網友認為長得像VERIVERY岡旻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KISS OF LIFE隊長JULIE驚爆私密的約會影片。（圖／翻攝自微博）



影片迅速在微博發酵，由於包廂裡只有兩人，使得KISS OF LIFE隊長JULIE、VERIVERY岡旻曖昧瘋傳。對此，JULIE公司表示「極度隱私的個人私生活，難以回覆」。

VERIVERY岡旻所屬公司Jellyfish娛樂對外發聲明，「近期，我們確認到針對本公司所屬藝人VERIVERY成員的毫無根據流言蜚語，正被無差別地在入口網站、網路新聞、各大社群與SNS擴散完全不屬實的流言蜚語，該惡意內容，嚴重損害了藝人的名譽。」

▲VERIVERY岡旻公司否認緋聞。（圖／翻攝自VERIVERY官方IG）



聲明表示「本公司會以保護藝人為最優先，對於撰寫惡意傳聞、散布謠言與惡意再製，將採取強而有力的法律措施，不會有任何寬貸」，公司也呼籲若發現有關所屬藝人的惡意貼文或虛假訊息，可以搜集給公司官方信箱舉報，全力守護藝人的權益，並持續進行嚴正且堅決的應對，以防止因虛假訊息造成的傷害。