直擊／林俊傑「罹心臟病後」近況曝光！現身突襲信義區　許光漢、張艾嘉全嚇傻

記者蕭采薇／台北報導

由「亞洲男神」許光漢和香港「文青女神」袁澧林，領銜主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》，29日在信義威秀中庭盛大舉辦台北首映典禮。沒想到活動進行到一半，主持人曾寶儀突然宣布，當天有神秘嘉賓到場。此時，演唱主題曲《瞬間的瞬間》的林俊傑（JJ）突然上台，讓現場一票大明星嚇瘋。

▲《他年她日》首映會，林俊傑驚喜現身獻花。（圖／記者徐文彬攝）



林俊傑近日為許光漢、袁澧林主演新片《他年她日》演唱主題曲〈瞬間的瞬間〉，今（29日）他驚喜現身在台北信義威秀舉辦的星光首映會，送上花束給張艾嘉，因為是片商準備的驚喜，先前主創團隊都不知情。

一看到林俊傑出現，所有人都目瞪口呆，他說，很開心終於能與張艾嘉合作，因為他一直以來都很欣賞張艾嘉的作品，私下也跟張艾嘉兒子王令塵（Oscar）是好友，張艾嘉則笑著補充：「利用我兒子關係硬把他找到。」

▲《他年她日》首映會，林俊傑驚喜現身獻花。（圖／記者徐文彬攝）

林俊傑7月曾在北京演唱會上驚曝，自己去年4月就被診斷出心臟疾病，目前都還靠藥物控制，不過今露面時氣色相當好，他也表示「我是一個科幻奇幻浪漫控，剛好這部片結合在一起，就覺得那我一定要好好在音樂中發揮。」

▲《他年她日》首映會，林俊傑驚喜現身獻花，許光漢和張艾嘉都嚇傻。（圖／記者徐文彬攝）

張艾嘉則說「JJ前陣子很忙，我就請他聽聽看喜不喜歡，感謝他百忙之中願意幫忙」，成品一出也讓張艾嘉滿意直呼：「謝謝！」更說在剪輯主題曲MV時，每次唱到副歌「愛」這個詞時，「就一定要剪JJ唱歌的臉進去，太有感染力了。」《他年她日》10月3日全亞洲上映。

▲《他年她日》首映會，（左起）導演龔兆平、許光漢、監製張艾嘉、林俊傑、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤 。（圖／記者徐文彬攝）