「LOL電競女神」胸下全是洞！透視超兇身材 一轉身…真實體態被看光

知名YouTuber奎丁由於就讀輔大時期擅長打英雄聯盟，一度被封為「LOL電競女神」。如今投入拍片的她，仍不時把握空檔和粉絲分享生活點滴，尤其是近日上傳了一組在泳池邊的辣照，至今已吸引2.9萬人朝聖按讚！

照片中，可以看到奎丁穿著棕色鉤針編織的長洋裝，下半身整件鏤空全是洞，若隱若現出內搭的比基尼，相當映襯她的膚色，一轉身，豐滿側胸更是包不住。

奎丁以背面入鏡後，纖細腰線、光滑美背根本被看光光，目光往下移，蜜桃臀型同樣在鏡頭前一覽無遺。雙腿線條完全沒有贅肉，渾身散發出自信風采。

事實上，奎丁曾坦言自己很少穿內衣，被問到「該做些什麼才能像妳一樣又瘦又有胸」時，她謙虛表示自己並非天選之人，「我就是大D小E，上胸飽滿所以看起來比較豐滿而已」，主要仍靠後天努力，「按摩、吃補品、穿搭（顯胸大、墊一些水餃墊）、修圖，想要變成什麼樣子就是靠自己努力。」