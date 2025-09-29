廣播金鐘獎60週年！　「3大咖跨世代表演」嗨翻北流

▲ 廣播金鐘獎典禮由ICRT資深DJ Joseph Lin林哲修與吳怡霈攜手主持。（圖／三立提供）



記者翁子涵／台北報導

第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於10月11日在臺北流行音樂中心盛大舉行，典禮由ICRT資深DJ Joseph Lin林哲修與跨足廣播、電視、戲劇的吳怡霈攜手主持。典禮當日正式開始前，主辦單位影視及流行音樂產業局還特別於下午5點舉辦 「廣播金鐘獎交流派對」，邀請各家入圍者齊聚交流，派對可透過金鐘60官網、金鐘獎官方社群與三立多平台同步收看。

今年典禮表演節目同樣別出心裁，帶來三段跨世代的精彩演出，開場的「穿越60年的聲音旅行」由兩位主持人Joseph Lin林哲修、吳怡霈和嘻哈歌手韓森攜手演出，韓森是《大嘻哈時代》參賽者，曾發行多首饒舌單曲，總點閱破百萬，也曾和熱狗MC Hotdog、小人、熊仔、BR、RPG等歌手合作。表演結合VCR影像與現場表演，以「一天」為概念串起各年代經典廣播節目與新聞播報，用幽默饒舌方式，將廣播的精彩內容寫進歌詞裡，向廣播人致敬，帶領觀眾重溫60年的聲音記憶。

第二段表演「電臺熱門點播歌曲」則邀請第32屆金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」以A Cappella 演唱各年代熱門點播金曲，從小虎隊〈青蘋果樂園〉到茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉作品，勾起跨世代聽眾的青春記憶。

最後一段「轉動，未來」的演出則由人氣樂團旺福搭配去年甫獲廣播金鐘兒童節目獎的「出發吧！鱻魚練習生」的軒宇、姵妤，以及14位各電台DJ共同演出，世代共演展現廣播精神的傳承，象徵廣播的「聲聲不息」與無限希望。

