感動重逢已故馬兆駿！　馬毓芬激動喊：謝謝大家記得他

上週末圓滿落幕的《2025中山堂廣場音樂節》，以民歌為主題，匯集資深唱將葉佳修、于冠華、范怡文、馬毓芬與新生代創作人同台獻藝，活動兩日吸引超過七千人次參與，創下歷史新高，成功延續「唱自己的歌」精神，現場更以燈光投影，將中山堂妝點一新，氛圍瞬間升級，感動滿場觀眾。

音樂節上，丁曉雯、范怡文、馬毓芬三位歌壇唱將，首次驚喜合唱經典〈風中的早晨〉，三人因對這首歌情有獨鍾，臨時決定攜手詮釋，現場僅簡單和聲，便一次完成完美演出，展現絕佳默契與深厚情誼，成為當晚一大亮點，讓歌迷大飽耳福，回味無窮。

對馬毓芬而言，今年「民歌五十」意義非凡，她感性透露，透過民歌彷彿能與已故兄長馬兆駿在不同時空同場重逢，每場演出都深深觸動內心，她尤其記得哥哥失戀時創作的〈散場電影〉，每次演唱都懷抱感恩，感謝大家對哥哥的思念與記憶，讓經典永存。

馬毓芬表示，藉由民歌五十週年系列活動，重唱哥哥馬兆駿的雋永創作，讓她再次感受兄長的存在，也憶起他當年於飯桌上信手捻來即時創作的場景，她笑稱，當年未能向「磨王」製作人哥哥多學幾招是最大遺憾，如今自己也成了「磨王」，證明兩人血緣相近，基因強大。

熱愛在大安森林公園運動散步的馬毓芬，對園區大舞台並不陌生，她透露10月18日將首次站上此舞台演出，尤其演唱哥哥的創作時，感覺格外親近，彷彿與兄長同在。她笑說已收集許多捷運周邊踩點攻略，未來也計畫透過便捷的大眾運輸，實現搭捷運暢遊台北的夢想。