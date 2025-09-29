《暴君》結局收視衝到17.1%　李彩玟得知「弒母真相」演技殺瘋了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓穿越古裝劇《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，其中，男主角李彩玟是臨時接下委託出演，卻把「暴君」喜怒無常的情緒演繹得相當好，受到很多粉絲喜愛。戲劇28日結局收視率衝到17.1%，打破自身最高紀錄，李彩玟倒數兩集的演技更是被封為「殺瘋了」，相當精彩。

▲▼李彩玟演技在最後兩集受到好評。（圖／翻攝自Netflix）



李彩玟飾演的燕熙君李獻在史實上是一名暴君，但本劇刻劃成另類角色，他既有可愛的一面，也有陰晴不定的面貌。第11集，他得知親母死亡的真相，絕望落下眼淚，情緒轉爲憤怒，一聲怒吼「全部給我坐下」，不讓大王大妃娘娘離開，演技轉換得恰到好處。

▲李彩玟雖是臨時救火參演《暴君的廚師》，但表現很加分。（圖／翻攝自Netflix）



在被憤怒沖昏頭，李彩玟一心只有報仇，拿起劍重現暴君的冷酷與殘暴，更是讓觀眾看得很過癮，留言大讚「沒想到他這麼會演」、「看不出來他是來救火演出的」。不僅如此，他最後目睹好友死去的悲傷，也讓劇迷直呼「哭到連我都心碎了」，演技大受好評。

▲《暴君的廚師》迎來完美結局。（圖／翻攝自Netflix）



《暴君的廚師》總計12集，故事從古代延續到現代，潤娥最終重逢摯愛，收視率突破自身紀錄，最後一集平均收視為17.1%、最高收視19.4%，兩人迎來甜蜜之吻，畫下完美結局。