肖戰突遭女子強索簽名！　「揮手拒絕」對方站著不肯走…畫面曝光

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星肖戰昨日（28）參加「灣區升明月」晚會並登台演唱，在台下遇到一位女士前來索取簽名，被他當場揮手婉拒，該名女性持續滯留糾纏，最終由工作人員帶離現場，這一幕剛好被拍下影片曝光，隨即登上熱搜引發熱議。

▲肖戰出席「灣區升明月」晚會，登台演唱。（圖／翻攝自微博）

影片中，一名不明身份女子突然接近肖戰索要簽名，儘管肖戰多次揮手以禮貌態度婉拒，該名女子仍持續留在現場，當時同桌的藝人還有香港歌手容祖儿以及經紀人霍汶希，兩人甚至欲起身幫忙勸導，工作人員即時到現場處理，化解了這起突發狀況。

▲肖戰台下遇女子靠近索取簽名，揮手禮貌婉拒。（圖／翻攝自微博）

▲女子仍站在現場不走。（圖／翻攝自微博）

▲工作人員出現將女子帶離。（圖／翻攝自微博）

有網友發文：「啊 ！脫粉了，沒想到居然這麽大牌兒啊……簽個名能咋啊。」然而大批網友力挺肖戰婉拒簽名，有人留言提到「這是活動現場，一個簽了的話會有更多人來要簽名，那不沒有秩序了」、「看她微博，就是知道她是賣周邊的」、「拒簽才是對粉絲的負責，簽一張很可能制假出一堆賣給粉絲」、「不管明星還是我們普通人，都不可以在不知去向的白紙上簽名哦」。

另外有網友指出，肖戰團隊長期以來堅持「非工作場合不隨意簽名」的原則，此舉不僅是為了維護活動現場秩序，更重要的是防範簽名被不當使用，造成法律糾紛或商業炒作。