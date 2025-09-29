HUSH曼谷開唱為1事忐忑！　金曲連發征服泰國樂迷

▲HUSH受浮現音樂之邀前往曼谷。（圖／lido提供）



記者翁子涵／台北報導

HUSH日前受浮現音樂之邀前往曼谷，與泰國樂團YEW、CORNBOI 同台開唱，也與CORNBOI在後台留下紀念合照。HUSH雖然早已「身經百戰」有許多舞台經驗，但首次在泰國公開演出心情難免忐忑，他說：「因不確定泰國觀眾對音樂的喜好，所以非常緊張。」儘管現場樂迷不一定聽得懂中文，但當HUSH一演出，台下樂迷立刻沉浸在他的音樂魅力之中，高舉雙手跟著音樂搖擺，讓他緊張的心情也隨之化解。

▲▼HUSH演唱多首經典歌帶動全場氣氛。（圖／lido提供）





在45分鐘的表演裡，HUSH精心設計歌單，就是希望節奏輕快的歌曲能帶動氣氛，從〈換句話說〉、〈支線任務〉、〈身體會說話〉、〈習慣動作〉、〈都會愛情三角習題〉、〈娛樂自己〉等歌，果真台下樂迷隨著音樂一首首開始跳起來，並隨著節奏開始拍手，也讓許多泰國人是首次觀看HUSH的表演，對他的音樂留下深刻印象。



因為這次的演出機會，HUSH相隔10年再度來到泰國，對於曼谷十年來的變化感到很新奇，因此抽空逛了不少泰國的百貨、大街小巷的市集文創店家，曼谷朝氣蓬勃的城市風貌跟十年前真的有很大的不同，特別安排唐人街周圍的行程，感受飄洋過海在當地生活的華人打造出不同的文化以及美食。接下來，10月19日HUSH將在首爾弘大音樂節演出，11月14日在東京涉谷浮現祭表演，12月和明年1月也將舉辦個人專場演唱會。

