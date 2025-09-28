李連杰曾遇海嘯險死！　「目睹小女兒被沖走」妻失聯：再一個浪就死了

記者田暐瑋／綜合報導

向太（陳嵐）近來常開直播講述演藝圈內幕，近日分享與功夫巨星李連杰2004年印尼大海嘯中共同經歷的生死瞬間，小女兒與保母在李連杰面前被海浪沖走，老婆利智也一度失去蹤影，所幸最後兩家人都幸運撿回一條命。

向太與李連杰兩家人2004年12月在馬爾代夫度假，遭遇了突如其來的海嘯侵襲，當時巨浪瞬間淹沒度假區，水位迅速從腿部上升至胸口、頸部，情況危急，李連杰曾描述當時的情景：「根本沒有反應時間，再一個浪可能就死了。」

▲李連杰。（圖／翻攝自微博／李連杰）



由於事發突然，當時在海邊的李連杰僅能緊急抱起大女兒，卻親眼目睹小女兒與保母被沖走數公尺，所幸飯店員工及時救回，而妻子利智則在混亂中一度失聯，兩家人在混亂中失散，好不容易撿回一命，在物資極度匱乏的情況下等待救援。

這次經歷讓向太與李連杰結下生死之交，更深刻影響了兩人此後的人生觀，向太在劫後餘生後成立慈善基金會，致力於幫助他人，而李連杰則更加專注於佛學修行。近年來，每當網路上出現關於李連杰的不實傳言時，向太總是第一時間站出來澄清，反映出他們歷經生死考驗後所建立的深厚友誼。

▲向太和李連杰是生死之交。（圖／翻攝自小紅書／向太）