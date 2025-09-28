「樂壇傳奇」史汀首唱高雄！4500粉絲朝聖　狂飆中文喊「你好嗎」全場嗨翻

記者蕭采薇／綜合報導

樂壇傳奇、生涯共17座葛萊美獎肯定的「史汀」（STING）首度南下開唱！帶著唱遍全球票房滿座的《STING 3.0》世界巡迴，亞洲場最後一站降臨高雄，吸引超過4500名粉絲熱情朝聖。他一登場便掀起全場歡呼，藏不住喜悅的史汀熱情回應台下觀眾，大聲呼喊「高雄！高雄！」還滿滿誠意用中文問候「你好嗎？」現場氣氛瞬間沸騰。

▲史汀首度前往高雄舉辦演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

全場以一把吉他與爆發力十足歌喉，聯手合作多年的吉他手好友Dominic Miller及優秀鼓手Chris Maas展現默契無懈可擊的完美編制，征服高雄！從警察合唱團（The Police）時期的經典名曲，一路唱到個人SOLO時期的代表作《Every Breath You Take》、《Roxanne》、《Fields of Gold》、《Englishman in New York》等神曲接力登場，整場演出唱近120分鐘、飆唱21首歷年代表作，「封神」的LIVE演出搏得台下滿堂彩，全場起立鼓掌。

演唱會以《Message in a Bottle》一曲深情開唱，史汀身穿搖滾短T-Shirt 保養得宜的身形與滿滿活力一出場就引爆全場，用標誌性的渾厚招牌嘹亮嗓音示人，現場聽眾馬上沉浸其中，隨後史汀大喊「高雄！高雄！」還用中文說「你好嗎！」向觀眾致意，感謝粉絲前來朝聖。

▲史汀在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

接著多首金曲連發，像是帶動全場互動對唱的《Englishman in New York》、不朽名曲《Fields of Gold》眾人陶醉其中、電影《終極追殺令》片尾曲《Shape of My Heart》、搖滾魂爆發《Driven to Tears》一首接一首喚起跨世代樂迷的青春回憶。

▲史汀不時與樂迷互動，貼心問候「大家還開心嗎？」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

台下聽得如癡如醉，也不時與樂迷互動，貼心問候「大家還開心嗎？」到了演唱會後半段，壓軸的磅礴與歌聲張力十足的《Every Breath You Take》驚艷全場，仿佛吞CD版的現場功力，氣氛升到最高點，史汀又再一次感動地說「謝謝大家前來」隨後穿透力十足的歌喉在質感LED鮮紅燈光烘托下，經典歌曲《Roxanne》重現70年代警察合唱團的搖滾靈魂，宛如美好時光倒轉。

▲史汀亞洲場最後一站降臨高雄，吸引超過4500名粉絲熱情朝聖。（圖／Live Nation Taiwan提供）

最後在不插電版本的《Fragile》溫柔收尾，觀眾起立鼓掌，掌聲不斷、久久不散，最終在史汀驚喜台語道謝「高雄 多謝！」劃下完美句點，史汀以深厚音樂底蘊與舞台魅力，在港都留下一夜難忘的經典回憶，為樂迷獻上一場跨越世代的傳奇演出。