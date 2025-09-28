百萬YTR獨闖光復災區！「當志工準備清單」超實用：不知道會挖到什麼

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。其中格外引起討論的是，百萬YouTuber「The DoDo Men嘟嘟人」成員Ian 27日獨自進入災區幫忙，事後才發文分享心路歷程，「一出光復火車站一開始心情很複雜，很難想像它原本的樣子。」

▲Ian獨自前進災區。



然而，Ian隨即被現場的氛圍震撼，看到眾多來自不同地方的志工，「大家都不認識，可是目標一致。也不用多說什麼，沒有人在那邊social，直接排好一群一群可以出發的志工，不到5分鐘就開始走進光復鄉去到需要幫助的地方，直接開幹！」

Ian分享，自己參與到的是一戶曾經是中藥房的地方，空間不大，約有20人齊心協力清出將近30公分厚的泥土。他坦言過程中多次暈眩，就算戴手套，手還是磨破了皮，「可是大家都很努力，沒有任何一句怨言。」即使到下午，許多大哥大姐明顯體力透支，「也沒有停下來。」這股團結讓他第一次深刻感受到，「就算我一個人去，I felt I was part of something much bigger.」

▲▼Ian一到當地不久就直接上工。



結束後回到光復火車站，所有人都很疲累，有人立刻返家，也有人隔天繼續投入，「今天沒有認識誰，可是大家是團聚的，每一個人都是英雄，大家辛苦了！」Ian說道。雖然自己全身濕透、雨鞋裡泡滿水，他依然覺得值得，「很開心我可以付出一點點來讓這裡趕快變好。」

此外，Ian也根據自身經驗整理志工準備須知，提供給有心加入的人參考。他建議必備裝備包括高筒雨鞋跟手套，也要隨身攜帶水跟運動飲料補充電解質。他提醒最好攜帶結束後可以更換的衣服、內衣褲和鞋子。

▲Ian拍下災區泥濘慘況。



工具方面，Ian建議帶大鏟子，「其實現場也有很多把可以share著用。」交通方面，他透露，「下火車站可以先到大門前的停車場，有志工在組織然後分配人力」，若能自行開車，便能更深入偏遠、資源更少的區域協助，讓愛心發揮更大效益。如果要過夜的話，他透露有不少人會去住花蓮市。

