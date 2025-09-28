《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

記者蔡宜芳／綜合報導

在台法國YouTuber酷斥資500萬，打造網路節目《中文怪物》，邀來各路在台外國人進行中文挑戰賽，新鮮內容掀起熱烈話題。他27日晚間上傳第三集，坦言團隊已經有點超負荷，將變更之後的上傳時間，同時也替參加的選手們說情，希望網友不要留言攻擊。

▲酷製作的《中文怪物》引起熱烈話題。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

酷在貼文中坦言，他並沒想到節目會這麼受到歡迎，也對於觀眾的喜愛覺得很感動，「第一次做這麼這麼大的節目，有很多不足，也希望大家再多多包涵。」同時，他也呼籲說：「另外也想請大家不要對參賽者們有攻擊性言論，每位參賽者都是全心投入這個比賽，不論他的舉動如何，相信都是成就這個節目的一個部分～我們很感謝他們相信我們，並來參與節目。」

▲酷斥資500萬製作《中文怪物》。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

不過，酷也表示，因節目製作規模龐大，團隊已經有點超出負荷，為了維護節目品質，接下來將由三天一集改為每周播出一集，「麻煩大家再等我們一下，也希望可以持續鎖定《中文怪物》，謝謝大家！」