《大婢咒》少女被收養做奴長年受凌辱！　挖出祖墳「老母親屍體」下降頭復仇

記者蕭采薇／台北報導

票房狂賣破億、橫掃印尼恐怖話題的年度懼作《大婢咒》，靈感來自《古蘭經》中「地獄之書」與「天堂之書」，將善惡對立延伸為一場血腥的詛咒復仇。故事講述一名自幼失去雙親的少女，被收養家庭視為奴傭，長年飽受虐待。忍無可忍的她決心展開報復，竟掘出這家剛過世的老母親屍體，施下降頭術。

▲《大婢咒》女傭長年受辱，為報復雇主一家，找上村中薩滿施毒咒。（圖／威視電影提供）



《大婢咒》由印尼才女導演哈德拉達恩拉圖（Hadrah Daeng Ratu）攜手恐怖片編劇萊萊萊拉（Lele Laila）共同操刀，融合穆斯林信仰、印尼喪葬文化與東南亞巫術，呈現《古蘭經》與降頭術的激烈對決，開創恐怖新格局。電影在印尼上映後掀起熱議，不少觀眾分享，觀影時智慧手錶偵測到心律竟從每分鐘80下狂飆至120下，直呼：「心臟要爆掉！」

▲《大婢咒》女傭受辱20年，怒掘屍體報復。（圖／威視電影提供）

導演拉圖強調，這部作品不只是娛樂驚悚片，更反映出社會上的集體恐懼：「《大婢咒》反映了印尼人對巫蠱、驅魔與禁忌咒術的恐懼，這種恐懼真實存在於日常生活中。」拉圖憑藉多年恐怖片製作經驗，在印尼頗具人氣，這次更以《大婢咒》榮獲本屆加拿大奇幻電影節的「最佳導演獎」，並入選西班牙錫切斯奇幻影展，成功躍上國際舞台。

▲《大婢咒》印尼巫蠱降頭術，以屍體為媒介下蠱。（圖／威視電影提供）

值得一提的是，《大婢咒》靈感源於印尼真實巫術習俗，美術團隊更精心重現駭人降頭儀式，尤其那具貫穿全片的「道具屍體」更是逼真至極，假肢上肌膚紋理的剝落、傷口與屍身變色細節皆細膩呈現，讓女主角的尤妮塔西雷加爾（Yunita Siregar）都坦言，每天到片場都感到強烈不適，甚至錯覺屍體正在「滲水」，劇組更不約而同感受到一股不祥「負能量」籠罩！

▲《大婢咒》道具屍體太過逼真，劇組不斷錯覺在滲水。（圖／威視電影提供）

失去雙親、無家可歸的尤莉（尤尼塔西爾加 飾），自小被當成低賤的傭人，長年飽受羞辱與折磨。二十年後，滿腔怨恨終於爆發，她尋求村中禁忌薩滿幫助，決心施展致命降頭術：七日之內，將仇人的名字塞入新鮮亡屍的血肉中，隨著詛咒逐一應驗，這家人接連陷入血腥災難。然而，復仇的代價遠比尤莉想像的更殘酷。她究竟能否如願以償？還是將招致更大的災難？《大婢咒》將於10月23日全台上映。

▲《大婢咒》女傭長年受辱，決心下咒報復。（圖／威視電影提供）